В Ида-Вирумаа обнаружили около 900 боеприпасов

Руководитель Северо-Эстонской группы разминирования и глава сапёрных работ Райдо Таалманн сказал, что необычными находками в этот раз стали два крупнокалиберных снаряда и одно взрывное устройство времён Первой мировой войны. Все боеприпасы, которые были найдены в течение недели, уже уничтожены.

«Те взрывоопасные предметы, которые можно было перемещать, были уничтожены в специальных для этого местах, а те, что были в плохом состоянии, обезвредили на месте. В этот раз на месте было уничтожено достаточно много боеприпасов», - заметил Таалманн.

Цель операции «Восточный грохот» - очистить окрестности Валасте (волость Тойла) и территорию между Сиргала и Аувере от взрывоопасных предметов времён Второй мировой войны и сделать этот район немного безопаснее.

Если кто-то найдёт некий подозрительный металлический предмет в лесу, на чердаке или в водоёме, обязательно сообщите об этом по телефону 112. Ни в коем случае не дотрагивайтесь до подозрительного предмета.

В работах по разминированию приняли участие около 40 саперов Центра разминирования Спасательного департамента и Вооруженных сил.