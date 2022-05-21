Нынче Ночь музеев пройдет под названием "Мечты в ночи". В субботу десятки музеев, выставочных центров, архивов и научных центров по всей Эстонии откроют свои двери. Участвующие музеи и другие учреждения будут открыты с 18 до 23 часов.
ОПРОС ⟩ Какой музей в Ида-Вирумаа лучший?
Марет ПИКХОВ, пенсионерка:
- Музеев в нашем регионе много, есть разные направления. Самое главное, чтобы человеку самому было что-то интересно - история, культура или другое. В моем сердце навсегда маленький музей Йыхвиской школы, наверное, потому, что сама принимала участие в его создании. Искренне жаль, что в новой школе, которая сейчас строится, для него нет места.
Сильви ВИЙРЛАЙД, пенсионерка:
- У нас много музеев и все интересные. Очень разнообразные по тематике, поэтому я считаю, что выделить какой-то один будет несправедливо. Стоит ли составлять таблицу рейтинга, ведь каждое мнение субъективно?
Аво КИЙР, священнослужитель:
- Люблю музей в Ийзаку, там много разных экспонатов и история любопытно представлена, выставки проходят. Но в каждом музее есть своя изюминка. Посещаю разные музеи, пару дней назад заходил в Йыхвискую художественную галерею: не музей, но искусство тоже интересно.
Альянд УУСМЕЭС, водитель:
- Музеи люблю, но почти никуда в Ида-Вирумаа не заглядывал, не хватает времени. Несколько лет назад в Летной гавани в Таллинне был. Будет побольше времени, обязательно загляну в ида-вируские музеи. Может быть, даже в эти выходные - спасибо, что напомнили про Ночь музеев.
Валентин СИНИЛО, пенсионер:
- Никакой. Много раз пришлось бывать в Нарвской крепости, наизусть ее знаю. На шахте работал - что нового увижу в Кохтла? Мне музеи не нужны, больше интересуют продукты в магазинах.