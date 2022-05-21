Сб, 21.05.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

ОПРОС ⟩ Какой музей в Ида-Вирумаа лучший?

Ирина Кивисельг Пеэтер Лиллевяли
Какой музей в Ида-Вирумаа лучший?
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Нарвский музей.
Нарвский музей. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Нынче Ночь музеев пройдет под названием "Мечты в ночи". В субботу десятки музеев, выставочных центров, архивов и научных центров по всей Эстонии откроют свои двери. Участвующие музеи и другие учреждения будут открыты с 18 до 23 часов. 

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Марет ПИКХОВ, пенсионерка:

- Музеев в нашем регионе много, есть разные направления. Самое главное, чтобы человеку самому было что-то интересно - история, культура или другое. В моем сердце навсегда маленький музей Йыхвиской школы, наверное, потому, что сама принимала участие в его создании. Искренне жаль, что в новой школе, которая сейчас строится, для него нет места.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Сильви ВИЙРЛАЙД, пенсионерка:

- У нас много музеев и все интересные. Очень разнообразные по тематике, поэтому я считаю, что выделить какой-то один будет несправедливо. Стоит ли составлять таблицу рейтинга, ведь каждое мнение субъективно?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Аво КИЙР, священнослужитель:

- Люблю музей в Ийзаку, там много разных экспонатов и история любопытно представлена, выставки проходят. Но в каждом музее есть своя изюминка. Посещаю разные музеи, пару дней назад заходил в Йыхвискую художественную галерею: не музей, но искусство тоже интересно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Альянд УУСМЕЭС, водитель:

- Музеи люблю, но почти никуда в Ида-Вирумаа не заглядывал, не хватает времени. Несколько лет назад в Летной гавани в Таллинне был. Будет побольше времени, обязательно загляну в ида-вируские музеи. Может быть, даже в эти выходные - спасибо, что напомнили про Ночь музеев.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Валентин СИНИЛО, пенсионер:

- Никакой. Много раз пришлось бывать в Нарвской крепости, наизусть ее знаю. На шахте работал - что нового увижу в Кохтла? Мне музеи не нужны, больше интересуют продукты в магазинах.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх