ОПРОС ⟩ Какой музей в Ида-Вирумаа лучший?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Марет ПИКХОВ, пенсионерка: - Музеев в нашем регионе много, есть разные направления. Самое главное, чтобы человеку самому было что-то интересно - история, культура или другое. В моем сердце навсегда маленький музей Йыхвиской школы, наверное, потому, что сама принимала участие в его создании. Искренне жаль, что в новой школе, которая сейчас строится, для него нет места.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сильви ВИЙРЛАЙД, пенсионерка: - У нас много музеев и все интересные. Очень разнообразные по тематике, поэтому я считаю, что выделить какой-то один будет несправедливо. Стоит ли составлять таблицу рейтинга, ведь каждое мнение субъективно?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Аво КИЙР, священнослужитель: - Люблю музей в Ийзаку, там много разных экспонатов и история любопытно представлена, выставки проходят. Но в каждом музее есть своя изюминка. Посещаю разные музеи, пару дней назад заходил в Йыхвискую художественную галерею: не музей, но искусство тоже интересно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Альянд УУСМЕЭС, водитель: - Музеи люблю, но почти никуда в Ида-Вирумаа не заглядывал, не хватает времени. Несколько лет назад в Летной гавани в Таллинне был. Будет побольше времени, обязательно загляну в ида-вируские музеи. Может быть, даже в эти выходные - спасибо, что напомнили про Ночь музеев.