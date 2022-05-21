ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Валло Реймаа

Конечно, любым планам развития сопутствуют скучные разговоры о планировках, стратегиях и т.д. Однако почти сразу же Реймаа повел также разговор о том, что Йыхви как самоуправление должен вновь превратиться из волости в город. На этой неделе волостное собрание одобрило проведение соответствующего референдума.

Однако действительно ли серьезным аргументом служит то, что Йыхви как волость не воспринимают всерьез? Ведь после объединения с соседним самоуправлением Йыхви около 17 лет был волостью и никто особо не ставил это под сомнение, пока в 2018 году власть не возглавил Мартин Репинский, первым пожелавший опять сделать Йыхви городом. Но тогда имела место, скорее, предвыборная рекламная кампания одного политика.