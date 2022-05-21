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В Кохтла-Ярве выбрали достойную многодетную семью

Ирина Кивисельг
, журналист
В Кохтла-Ярве выбрали достойную многодетную семью
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В этой дружной семье есть трудности, но радостей больше.
В этой дружной семье есть трудности, но радостей больше. Фото: Erakogu

Социальная комиссия Кохтла-Ярвеского горсобрания подвела итоги конкурса "Многодетная семья города Кохтла-Ярве - 2022", почетного титула и награды удостоена семья Божены Демашкевич и Яна Збигнева Кравчука, в которой воспитываются шестеро детей.

По словам председателя социальной комиссии Антона Диева, конкурс прошел хорошо - поступило три ходатайства, двоих кандидатов представили работники Кохтла-Ярвеского центра культуры, одного - Ахтмеская основная школа.

- Все семьи действительно достойные, - комментирует председатель социальной комиссии Антон Диев. - Остановились на семье Кравчук, потому что в ней воспитывается самое большое количество детей - шестеро - и педагоги очень хвалят родителей, которые занимаются активным развитием детей. Характеризуют ее как скромную, но дружную семью. Старшему сыну 12 лет, младшей дочери семь месяцев. Два старших сына семьи учатся в Ахтмеской основной школе, проявляя усердие и показывая хорошие результаты. Дети активно участвуют во внеклассных мероприятиях, занимаются спортом.

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