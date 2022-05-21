В Кохтла-Ярве выбрали достойную многодетную семью

- Все семьи действительно достойные, - комментирует председатель социальной комиссии Антон Диев. - Остановились на семье Кравчук, потому что в ней воспитывается самое большое количество детей - шестеро - и педагоги очень хвалят родителей, которые занимаются активным развитием детей. Характеризуют ее как скромную, но дружную семью. Старшему сыну 12 лет, младшей дочери семь месяцев. Два старших сына семьи учатся в Ахтмеской основной школе, проявляя усердие и показывая хорошие результаты. Дети активно участвуют во внеклассных мероприятиях, занимаются спортом.