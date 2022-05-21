Социальная комиссия Кохтла-Ярвеского горсобрания подвела итоги конкурса "Многодетная семья города Кохтла-Ярве - 2022", почетного титула и награды удостоена семья Божены Демашкевич и Яна Збигнева Кравчука, в которой воспитываются шестеро детей.
Для подписчиков
В Кохтла-Ярве выбрали достойную многодетную семью
В Кохтла-Ярве выбрали достойную многодетную семью
По словам председателя социальной комиссии Антона Диева, конкурс прошел хорошо - поступило три ходатайства, двоих кандидатов представили работники Кохтла-Ярвеского центра культуры, одного - Ахтмеская основная школа.
Ключевые слова