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Англичанина Гарри и йыхвиску Рийну соединили "Битлз" и горные вершины

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Англичанина Гарри и йыхвиску Рийну соединили "Битлз" и горные вершины
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В доме Гарри и Рийны шел ремонт, поэтому мы встретились в пабе "Privaat".
В доме Гарри и Рийны шел ремонт, поэтому мы встретились в пабе "Privaat". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Рийна Вахт и Генри Гарольд Тренхольм - для знакомых Гарри - работают учителями в Йыхви. Но вряд ли бы англичанин когда-нибудь оказался в Ида-Вирумаа, если бы Рийна не поехала в Англию в поход и не заночевала в Ливерпуле, куда Гарри приехал на фестиваль, посвященный его любимой группе "Битлз".

- Люди часто знакомятся на работе или в ночном клубе, но ваша история знакомства гораздо интереснее.

Гарри: Постараюсь припомнить очень кратко. Однажды в августе я решил съездить на выходные в Ливерпуль. Я большой поклонник "Битлз", а они из Ливерпуля. Там проходит музыкальный фестиваль, посвященный "Битлз", на который я старался приезжать каждый год. В Ливерпуле я остановился в одном молодежном хостеле. По воле случая Рийна в это же время путешествовала с подругой по Англии и тоже остановилась в Ливерпуле. Не ради музыкального фестиваля, а просто по дороге. Мы встретились одним вечером в хостеле.

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