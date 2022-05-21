Англичанина Гарри и йыхвиску Рийну соединили "Битлз" и горные вершины

Гарри: Постараюсь припомнить очень кратко. Однажды в августе я решил съездить на выходные в Ливерпуль. Я большой поклонник "Битлз", а они из Ливерпуля. Там проходит музыкальный фестиваль, посвященный "Битлз", на который я старался приезжать каждый год. В Ливерпуле я остановился в одном молодежном хостеле. По воле случая Рийна в это же время путешествовала с подругой по Англии и тоже остановилась в Ливерпуле. Не ради музыкального фестиваля, а просто по дороге. Мы встретились одним вечером в хостеле.