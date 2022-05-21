Рийна Вахт и Генри Гарольд Тренхольм - для знакомых Гарри - работают учителями в Йыхви. Но вряд ли бы англичанин когда-нибудь оказался в Ида-Вирумаа, если бы Рийна не поехала в Англию в поход и не заночевала в Ливерпуле, куда Гарри приехал на фестиваль, посвященный его любимой группе "Битлз".
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Англичанина Гарри и йыхвиску Рийну соединили "Битлз" и горные вершины
Англичанина Гарри и йыхвиску Рийну соединили "Битлз" и горные вершины
- Люди часто знакомятся на работе или в ночном клубе, но ваша история знакомства гораздо интереснее.