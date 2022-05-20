Ragn Sells на встрече с Тиммермансом: наибольшая угроза проекту по обогащению золы – нехватка CO2

По словам руководителя проекта Алара Салусте, подготовка к строительству экспериментального и промышленного заводов идет по плану, а сроки их завершения – 2024 и 2028 годы соответственно: «Хотя это крупнейший проект экономики замкнутого цикла в Северных странах, в настоящее время он не соответствует ни одному из условий Зеленого фонда Европейского союза, поскольку помимо золы столь же важным компонентом технологии является CO2, который в Эстонии в таких количествах можно получить только из труб электростанций. Однако это углекислый газ ископаемого происхождения необходимость сокращения выбросов которого в данный момент странным образом оказывается помехой». По словам Салусте, ни технологии улавливания из воздуха, ни общеевропейская транспортная сеть CO2 не готовы, и поэтому невозможно получить необходимые выхлопные газы где-то еще и из более экологичных источников.

Представители Ragn Sells предложили заместителю председателя Европейской комиссии ввести переходный период, в течение которого производственные предприятия замкнутого цикла могли бы использовать CO2 ископаемого происхождения, если поблизости нет возможности задействовать альтернативный диоксид углерода.

«Продолжительность переходного периода может быть связана с завершением транспортной сети CO2. Сегодня у нас уже есть технология улавливания CO2 и превращения его в продукт. Мы могли бы уменьшить количество CO2, выбрасываемого в воздух при производстве электроэнергии, и взять на себя почти 15% возложенных на Эстонию обязательств по связыванию CO2. К сожалению, если нам не дадут соответствующего разрешения, весь этот CO2 все равно попадет в атмосферу, что никоим образом не поддержит глобальные климатические цели», - добавил Салусте.

Исполнительный заместитель председателя Европейской комиссии Франс Тиммерманс сказал в интервью ERR, что проект обогащения золы является важным примером для всего промышленного сектора, пообещал поднять вопрос о CO2 в Брюсселе и вернуться с возможными решениями.

За последние 60 лет в Эстонии горючий сланец использовался в основном для производства энергии. В результате в природе образовалось около 600 миллионов тонн сланцевой золы. Компания Ragn-Sells разработала запатентованное решение, которое превращает золу в полезный минеральный наполнитель, карбонат кальция, а также связывает в материале большое количество углекислого газа. Экспериментальный и промышленный заводы по производству карбоната кальция планируется построить в Нарве на территории, выделенной под производство электроэнергии.