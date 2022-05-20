С 1 июля новым руководителем Фонда интеграции вместо Ирене Кяосаар, которая возглавила Нарвскую эстонскую государственную гимназию, станет Дмитрий Московцев, сообщает rus.err.ee
Новым руководителем Фонда интеграции станет Дмитрий Московцев
Он стал победителем открытого конкурса, сказала в пятницу в разговоре с корреспондентом rus.err.ee председатель совета Фонда интеграции, вице-канцлер Министерства культуры Пирет Хартман.
Дмитрий Московцев работал с 2017 года руководителем проекта в сфере государственного администрирования Министерства финансов. До этого, с 2014 по 2017 год, он был главным специалистом отдела городского имущества управы района Кесклинн города Таллинна. Дмитрий Московцев активно участвует в общественной деятельности, в том числе в 2014-2018 гг. он являлся основателем и организатором конференции TEDxLasnamäe.
Дмитрий Московцев получил в Таллиннском университете степень магистра социальных наук в политологии, а также степень бакалавра в области государственных наук. Помимо этого, он прошел различные курсы повышения квалификации в области управления и формирования политики.
"Создание и сохранение сплоченного общества – наша общая задача. Для этого необходимо найти решения для вовлечения в этот процесс большего числа соотечественников, особенно людей, чьим родным языком является эстонский. Хорошим примером этого является инициированная Фондом интеграции программа друзей эстонского языка Keelesõber, в рамках которой сотни наставников-волонтеров помогают изучающим эстонский язык практиковать устную речь, – отметил Дмитрий Московцев. – Фонд интеграции играет важную роль в адаптации украинских беженцев в Эстонии и поддержке их языкового обучения, в том числе в условиях кризиса с беженцами важным является и оказание поддержки местным самоуправлениям и общинам по всей Эстонии".
Ирене Кяосаар руководила Фондом интеграции с 1 сентября 2017 года и продолжит работать в области образования и интеграции, возглавив открывающуюся в 2023 году эстонскую Нарвскую государственную гимназию.
Фонд интеграции был создан в 1998 году и действует в сфере управления Министерства культуры. Деятельность фонда направлена на поддержку интеграции и адаптации в обществе. В составе Фонда интеграции действуют дома эстонского языка в Таллинне и Нарве, предлагающие возможности для бесплатного изучения эстонского языка и культуры взрослым постоянным жителям Эстонии и новым иммигрантам. В команде фонда работает 49 человек.