Новым руководителем Фонда интеграции станет Дмитрий Московцев

Он стал победителем открытого конкурса, сказала в пятницу в разговоре с корреспондентом rus.err.ee председатель совета Фонда интеграции, вице-канцлер Министерства культуры Пирет Хартман.

Дмитрий Московцев работал с 2017 года руководителем проекта в сфере государственного администрирования Министерства финансов. До этого, с 2014 по 2017 год, он был главным специалистом отдела городского имущества управы района Кесклинн города Таллинна. Дмитрий Московцев активно участвует в общественной деятельности, в том числе в 2014-2018 гг. он являлся основателем и организатором конференции TEDxLasnamäe.

Дмитрий Московцев получил в Таллиннском университете степень магистра социальных наук в политологии, а также степень бакалавра в области государственных наук. Помимо этого, он прошел различные курсы повышения квалификации в области управления и формирования политики.

"Создание и сохранение сплоченного общества – наша общая задача. Для этого необходимо найти решения для вовлечения в этот процесс большего числа соотечественников, особенно людей, чьим родным языком является эстонский. Хорошим примером этого является инициированная Фондом интеграции программа друзей эстонского языка Keelesõber, в рамках которой сотни наставников-волонтеров помогают изучающим эстонский язык практиковать устную речь, – отметил Дмитрий Московцев. – Фонд интеграции играет важную роль в адаптации украинских беженцев в Эстонии и поддержке их языкового обучения, в том числе в условиях кризиса с беженцами важным является и оказание поддержки местным самоуправлениям и общинам по всей Эстонии".

Ирене Кяосаар руководила Фондом интеграции с 1 сентября 2017 года и продолжит работать в области образования и интеграции, возглавив открывающуюся в 2023 году эстонскую Нарвскую государственную гимназию.