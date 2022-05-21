Крупные учения Сил обороны "Еж" нынче проходят главным образом в южной Эстонии, хотя Силы обороны и союзники действуют по всей Эстонии. Резервистов Вируского батальона сформировали для крупных учений "Еж" на Сиргаласком учебном полигоне. В первой половине недели они упражнялись там в стрельбе. Резервисты смогли поупражняться как в стрельбе из пулемета, так и в уничтожении танка ракетой "Javelin".
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В Сиргала летали "Javelin" и трещали пулеметы
В Сиргала летали "Javelin" и трещали пулеметы
Еще зимой российские военные бахвалились, что "Javelin" - это бессмысленное оружие и против танка не поможет. Идущая в Украине война показала, что речь идет об очень эффективном оружии. Теперь "Javelin" называют даже ангелом-хранителем Украины.
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