Сб, 21.05.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

В Сиргала летали "Javelin" и трещали пулеметы

Аго Гашков
, журналист
В Сиргала летали "Javelin" и трещали пулеметы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
"Javelin" - очень эффективное противотанковое оружие.
"Javelin" - очень эффективное противотанковое оружие. Фото: Ago Gaškov

Крупные учения Сил обороны "Еж" нынче проходят главным образом в южной Эстонии, хотя Силы обороны и союзники действуют по всей Эстонии. Резервистов Вируского батальона сформировали для крупных учений "Еж" на Сиргаласком учебном полигоне. В первой половине недели они упражнялись там в стрельбе. Резервисты смогли поупражняться как в стрельбе из пулемета, так и в уничтожении танка ракетой "Javelin".

Еще зимой российские военные бахвалились, что "Javelin" - это бессмысленное оружие и против танка не поможет. Идущая в Украине война показала, что речь идет об очень эффективном оружии. Теперь "Javelin" называют даже ангелом-хранителем Украины.

Очень действенное и дорогое вооружение

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх