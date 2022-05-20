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Lux Express отрицает использование российского топлива в автобусном движении Эстонии

Северное побережье
Lux Express отрицает использование российского топлива в автобусном движении Эстонии
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Фото: Илья Смирнов

Автобусы фирмы Lux Express, которые курсируют между Петербургом и Таллинном, заправляются в России более дешевым по сравнению с эстонским топливом, но фирма заверяет, что практически не использует российское топливо на внутриреспубликанских линиях,  сообщает rus.postimees.ee

Поскольку транспорт ротируется, по словам руководителя международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, автобусы линии Таллинн-Петербург все же могут ездить и по Эстонии: «Объемы российского топлива, попадающего на внутренние линии из-за ротации автобусов, остаются маргинальными – около 15 процентов». При заправке в России литр топлива обходится в 85 центов, в Эстонии он стоит 1,34 евро: «Разница в цене в полтора раза – намного меньше, чем многие явно думают».

По словам Реммеля, для обеспечения эффективного использования большая часть автобусов находятся в ротации на разных линиях и ездят между разными странами: «Мы заправляем свои автобусы в тех странах, в которые ездим: в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, России и Финляндии».

Сейчас у Lux Express на петербургском направлении каждый день имеются четыре рейса: «Линия Таллинн-Петербург – это очень важные ворота, как для украинских беженцев, так и для Эстонии, и мы должны сохранять эту линию в работе. Все работающие на петербургской линии автобусные фирмы заправляют свои автобусы в России: это логично при дальних расстояниях». По словам Реммеля, Lux Express следит за действующим законодательством, а все автобусы предприятия проходят на границе таможенный контроль: «Никаких претензий по нашей деятельности не было».

По словам специалиста по связям с общественностью Налогово-таможенного департамента Таави Луйка, для получения освобождения от акцизов автобус должен осуществлять реальную перевозку пассажиров между Эстонией и Россией, а не ездить пустым, чтобы просто заправиться в России: «Топливо должно находиться в стандартном баке. Безакцизное топливо, ввезенное в Эстонию, можно использовать только в том автобусе, в котором его ввели в Эстонию, его нельзя сливать, складировать, передавать за деньги или бесплатно, за исключением ситуаций, когда транспортное средство идет на ремонт».

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