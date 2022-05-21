"Молодежь может вселить оптимизм в людей, боящихся перемен, которые, увы, необходимы", - сказал отвечающий за зеленый поворот вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на встрече с интересующейся окружающей средой молодежью в Кивиыли.
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Европейский предводитель зеленого поворота возлагает большие надежды на молодежь
Европейский предводитель зеленого поворота возлагает большие надежды на молодежь
- К теме зеленого поворота я отношусь так рьяно, потому что не хочу, чтобы моим детям и внукам пришлось воевать за воду и еду. Но боюсь, что если мы ничего не изменим, то такой будет наша общая судьба, - сказал Франс Тиммерманс молодежи, разделяющей его страсть к теме климатического кризиса.
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