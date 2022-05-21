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Европейский предводитель зеленого поворота возлагает большие надежды на молодежь

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Европейский предводитель зеленого поворота возлагает большие надежды на молодежь
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На состоявшуюся в Кивиыли встречу с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом съехалась интересующаяся окружающей средой молодежь со всей Эстонии. Представлены были также три местные юные активистки - абитуриенты Кивиылиской 1-й средней школы Лийзу Тохвер, Лооре Вау и Мелани Линдеберг.
На состоявшуюся в Кивиыли встречу с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом съехалась интересующаяся окружающей средой молодежь со всей Эстонии. Представлены были также три местные юные активистки - абитуриенты Кивиылиской 1-й средней школы Лийзу Тохвер, Лооре Вау и Мелани Линдеберг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Молодежь может вселить оптимизм в людей, боящихся перемен, которые, увы, необходимы", - сказал отвечающий за зеленый поворот вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на встрече с интересующейся окружающей средой молодежью в Кивиыли.

- К теме зеленого поворота я отношусь так рьяно, потому что не хочу, чтобы моим детям и внукам пришлось воевать за воду и еду. Но боюсь, что если мы ничего не изменим, то такой будет наша общая судьба, - сказал Франс Тиммерманс молодежи, разделяющей его страсть к теме климатического кризиса.

Тиммерманс добавил, что хотя ковидный кризис и война в Украине оказывают на людей еще большее давление, борьбу против потепления климата откладывать нельзя, ведь оно принесло бы в будущем еще больше войн и миграционных проблем.

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