Европейский предводитель зеленого поворота возлагает большие надежды на молодежь

- К теме зеленого поворота я отношусь так рьяно, потому что не хочу, чтобы моим детям и внукам пришлось воевать за воду и еду. Но боюсь, что если мы ничего не изменим, то такой будет наша общая судьба, - сказал Франс Тиммерманс молодежи, разделяющей его страсть к теме климатического кризиса.