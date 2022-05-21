Эстония запустила обучающую программу для иностранцев, приехавших в страну на короткое время

В пятницу стартовала обучающая программа New in Estonia ("Новый в Эстонии"). Ее цель - предоставить людям, которые приехали в Эстонию на работу и учебу на короткое время, возможность более быстрой адаптации к местной жизни.

"На данный момент в Эстонии проживает более 20 000 человек, которые имеют долгосрочные визы, и до сих пор курсов для них у нас не было. Были курсы для тех, кто имеет вид на жительство, но теперь наша программа предлагает программу для людей с визами", - рассказал руководитель Expat Relocation Estonia Мартин Ляэн.

Большинство краткосрочных работников, то есть тех, кто может находиться в Эстонии до 365 дней, прибывают в нашу страну из Украины, за ней следуют республика Беларусь, Россия, Молдова и Узбекистан.

По мнению преподавателя программы эстонского языка Натальи Китам, условия обладателей визы типа "D" значительно отличаются от тех, в которых находятся люди, у которых есть временный или постоянный вид на жительство.

"У нас есть хорошие новости для иностранцев, которые приехали в Эстонию на короткое время. Они могут учиться, если работодатель этого хочет и ходатайствует об этом. На самом деле и семейный врач, и вся медицинская система для них открыта, потому что они, въезжая, делают страховку и получают возможность спокойно работать, жить и понемногу обустраиваться", - сказала Китам.