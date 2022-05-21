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Ночь музеев возвращается после годичного перерыва

Северное побережье
Ночь музеев возвращается после годичного перерыва
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Linnus on Narva muuseumi tähtsaim ja tuntuim objekt.
Linnus on Narva muuseumi tähtsaim ja tuntuim objekt. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В субботу, 21 мая 2022 года, по всей Эстонии будет отмечаться 13-я Ночь музеев, на этот раз под названием "Ночь - пора мечтаний". После годичного перерыва музеи, мемориалы и другие места для посещения снова откроют свои двери с 18:00 до 23:00, сообщает rus.err.ee

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, на этот раз тема Ночи музеев побуждает поразмышлять на тему: каким мог бы быть музей мечты?

Главный координатор Ночи музеев, некоммерческое объединение Eesti Muuseumiühing, хочет обратить внимание на социально важные темы, которыми музеи занимаются ежедневно, и посредством которых они вносят свой вклад в общество и окружающую среду. В рамках мероприятия внимание людей хотят привлечь к устойчивости культурной сферы.

В этом году билет на одного посетителя в некоторых музеях будет стоить 1 евро в целях дополнительной поддержки музеев, проводящих специальные программы, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы. Однако и в этом году ряд музеев откроет свои двери бесплатно.

Министерство культуры хочет привлечь к Ночи музеев и тех, кто не может принять участие в мероприятии. В связи с темой этого года, министерство приняло решение сотрудничать с благотворительным фондом "Minu Unistuste Päev". Всех участников Ночи музеев по возможности призывают сделать пожертвование, чтобы помочь осуществить мечту ребенка с тяжелым или хроническим заболеванием.

В этом году Ночь музеев решили вообще отменить

Благотворительный фонд "Minu Unistuste Päev" воплощает в жизнь мечты тяжелобольных и хронически больных детей для поддержания психического здоровья ребенка и семьи, что является важной частью лечебного процесса.

Пожертвования можно сделать во всех музеях, а в некоторых из них участвуют волонтеры фонда, например, в замке Маарьямяэ и Музее кино в Пирита, в Таллиннской ратуше в Старом городе, в музее под открытым небом Рокка-аль-Маре, в Нарвском музее и в "Летной гавани" у Таллиннского залива.

"Мы очень благодарны всем музеям Эстонии, которые выразили готовность к благотворительному сотрудничеству. Наша цель благородна и дарит радость и положительный опыт многим тяжелобольным детям, что является для них важной эмоциональной поддержкой в ​​процессе выздоровления", - сказала генеральный директор фонда "Minu Unistuste Päev" Кристийна Габор-Мяги.

Фонд организует около 70 мероприятий в год, половина из которых - так называемые дни личной мечты, а вторая половина - различные групповые мероприятия. Прошлым летом фонду исполнилось десять лет. Программы участников Ночи музеев можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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