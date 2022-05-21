Ночь музеев возвращается после годичного перерыва

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, на этот раз тема Ночи музеев побуждает поразмышлять на тему: каким мог бы быть музей мечты?

Главный координатор Ночи музеев, некоммерческое объединение Eesti Muuseumiühing, хочет обратить внимание на социально важные темы, которыми музеи занимаются ежедневно, и посредством которых они вносят свой вклад в общество и окружающую среду. В рамках мероприятия внимание людей хотят привлечь к устойчивости культурной сферы.

В этом году билет на одного посетителя в некоторых музеях будет стоить 1 евро в целях дополнительной поддержки музеев, проводящих специальные программы, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы. Однако и в этом году ряд музеев откроет свои двери бесплатно.

Министерство культуры хочет привлечь к Ночи музеев и тех, кто не может принять участие в мероприятии. В связи с темой этого года, министерство приняло решение сотрудничать с благотворительным фондом "Minu Unistuste Päev". Всех участников Ночи музеев по возможности призывают сделать пожертвование, чтобы помочь осуществить мечту ребенка с тяжелым или хроническим заболеванием.

В этом году Ночь музеев решили вообще отменить

Благотворительный фонд "Minu Unistuste Päev" воплощает в жизнь мечты тяжелобольных и хронически больных детей для поддержания психического здоровья ребенка и семьи, что является важной частью лечебного процесса.

Пожертвования можно сделать во всех музеях, а в некоторых из них участвуют волонтеры фонда, например, в замке Маарьямяэ и Музее кино в Пирита, в Таллиннской ратуше в Старом городе, в музее под открытым небом Рокка-аль-Маре, в Нарвском музее и в "Летной гавани" у Таллиннского залива.

"Мы очень благодарны всем музеям Эстонии, которые выразили готовность к благотворительному сотрудничеству. Наша цель благородна и дарит радость и положительный опыт многим тяжелобольным детям, что является для них важной эмоциональной поддержкой в ​​процессе выздоровления", - сказала генеральный директор фонда "Minu Unistuste Päev" Кристийна Габор-Мяги.