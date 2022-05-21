Европейская биржа с воскресенья прекратит торговлю российской электроэнергией

Решение вступает в силу с воскресенья, 22 мая, говорится в сообщении.

"Интер РАО" получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии", - сказал журналистам представитель российской энергокомпании.

Ранее о решении приостановить импорт электроэнергии из РФ объявила Финляндия.

"Интер РАО" является единственным оператором экспорта/импорта электроэнергии в РФ.

Экспорт электроэнергии "Интер РАО" в 2021 г. вырос на 86,1%, до 21,77 млрд кВт.ч. Производственные показатели экспорта из РФ за 2021 год сложились на максимальном за последние 10 лет уровне, отмечали в компании.