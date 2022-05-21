Российский пропагандист Владимир Соловьев уже второй день подряд показывает в своем телешоу фрагмент из русскоязычной новостной программы «Актуальная камера», также он поиздевался над телеведущей Юлией Лева, сообщает rus.postimees.ee
Владимир Соловьев в своем вечернем шоу напал на «Актуальную камеру»
«Золотое все идет эстонскому телевидению за полное отсутствие мозгов и правды в эфире. Посмотрите tere», — сказал Соловьев имитируя эстонский акцент.
Причину такого недовольства вызвала у Соловьева фраза эстонской телеведущей об «эвакуации» защитников «Азовстали».
Все же гостьи российской программы решили развить тему. «А почему на русском?» — спросила Маргарита Симоньян.
«Это же их контрпропаганда», — ответил Соловьев, а гость программы Вадим Кигин заявил что это иновещание. Стоит отметить, что русскоязычная «Актуальная камера» не является иновещанием, а рассчитана на местную аудиторию.
«Это Эстония Today», - продолжил Кигин, но его фраза вызвала у ведущего замешательство, поскольку в студии находилась главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Гость поправил себя и назвал эстонское телевидение «Эстония Yesterday».
«Это задержка на четыре дня? В крайнем случае на пять», — решил Соловьев напоследок еще раз применить свой талант в пародирования эстонского акцента.