Сб, 21.05.2022
Погода
Гороскоп
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

Владимир Соловьев в своем вечернем шоу напал на «Актуальную камеру»

Северное побережье
Владимир Соловьев в своем вечернем шоу напал на «Актуальную камеру»
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Фото: wikipeadia

Российский пропагандист Владимир Соловьев уже второй день подряд показывает в своем телешоу фрагмент из русскоязычной новостной программы «Актуальная камера», также он поиздевался над телеведущей Юлией Лева, сообщает rus.postimees.ee

«Золотое все идет эстонскому телевидению за полное отсутствие мозгов и правды в эфире. Посмотрите tere», — сказал Соловьев имитируя эстонский акцент.

Причину такого недовольства вызвала у Соловьева фраза эстонской телеведущей об «эвакуации» защитников «Азовстали».

Все же гостьи российской программы решили развить тему. «А почему на русском?» — спросила Маргарита Симоньян.

«Это же их контрпропаганда», — ответил Соловьев, а гость программы Вадим Кигин заявил что это иновещание. Стоит отметить, что русскоязычная «Актуальная камера» не является иновещанием, а рассчитана на местную аудиторию.

«Это Эстония Today», - продолжил Кигин, но его фраза вызвала у ведущего замешательство, поскольку в студии находилась главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Гость поправил себя и назвал эстонское телевидение «Эстония Yesterday».

«Это задержка на четыре дня? В крайнем случае на пять», — решил Соловьев напоследок еще раз применить свой талант в пародирования эстонского акцента.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх