Зеленский: конец войны будет в дипломатии, но гибридной

По словам Зеленского, ранее он считал, что закончить войну с РФ можно "чисто диалогом" и что у этого диалога есть "соответствующий срок", в нем можно будет найти "ответы на многие вопросы и многие решения".

"А сейчас переговоры между Украиной и Россией, как автомобиль, не бензиновый и не электрокар, гибрид, поэтому и война такая, сложная, и победа будет очень сложной, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом", сказал президент Украины в интервью украинском журналистам.

Он объяснил, что некоторые вопросы между Украиной и Россией нельзя будет решить нигде, кроме стола переговоров.