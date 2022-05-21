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Зеленский: конец войны будет в дипломатии, но гибридной

Северное побережье
Зеленский: конец войны будет в дипломатии, но гибридной
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Владимир Зеленский во время интервью
Владимир Зеленский во время интервью Фото: скриншот, Украинская Правда

Президент Владимир Зеленский считает, что война между Россией и Украиной будет завершена дипломатическим путем, но формат у мирных переговоров будет гибридный, сообщает Украинская Правда

По словам Зеленского, ранее он считал, что закончить войну с РФ можно "чисто диалогом" и что у этого диалога есть "соответствующий срок", в нем можно будет найти "ответы на многие вопросы и многие решения".

"А сейчас переговоры между Украиной и Россией, как автомобиль, не бензиновый и не электрокар, гибрид, поэтому и война такая, сложная, и победа будет очень сложной, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом", сказал президент Украины в интервью украинском журналистам.

Он объяснил, что некоторые вопросы между Украиной и Россией нельзя будет решить нигде, кроме стола переговоров.

 "Потому что мы хотим вернуть все, а Российская федерация хочет все не отдать, то есть ничего не отдать", добавил Зеленский.

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