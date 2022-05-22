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МИД Великобритании: Молдову нужно вооружить по стандартам НАТО

Северное побережье
МИД Великобритании: Молдову нужно вооружить по стандартам НАТО
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Фото: wikipeadia

Молдову нужно обеспечить вооружением по стандартам НАТО, чтобы она имела возможность противостоять потенциальному нападению России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает rus.err.ee

По ее словам, союзники Британии уже обсуждают, как помочь небольшим государствам, в частности, Молдове, защититься от военной угрозы со стороны России.

У Молдовы общих границ с Россией нет, но эта страна находится очень близко к регионам юга Украины, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Недавно в молдовском анклаве Приднестровье, контролируемом пророссийскими сепаратистами, произошла серия взрывов, которые стали тревожным знаком для властей страны.

Молдова не входит в НАТО, но она подала заявку на вступление в ЕС меньше чем через две недели после начала российского вторжения в Украину.

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