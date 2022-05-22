Молдову нужно обеспечить вооружением по стандартам НАТО, чтобы она имела возможность противостоять потенциальному нападению России, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает rus.err.ee
МИД Великобритании: Молдову нужно вооружить по стандартам НАТО
МИД Великобритании: Молдову нужно вооружить по стандартам НАТО
По ее словам, союзники Британии уже обсуждают, как помочь небольшим государствам, в частности, Молдове, защититься от военной угрозы со стороны России.
У Молдовы общих границ с Россией нет, но эта страна находится очень близко к регионам юга Украины, которые сейчас оккупированы российскими войсками.
Недавно в молдовском анклаве Приднестровье, контролируемом пророссийскими сепаратистами, произошла серия взрывов, которые стали тревожным знаком для властей страны.
Молдова не входит в НАТО, но она подала заявку на вступление в ЕС меньше чем через две недели после начала российского вторжения в Украину.
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