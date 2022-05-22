МИД Великобритании: Молдову нужно вооружить по стандартам НАТО

По ее словам, союзники Британии уже обсуждают, как помочь небольшим государствам, в частности, Молдове, защититься от военной угрозы со стороны России.

У Молдовы общих границ с Россией нет, но эта страна находится очень близко к регионам юга Украины, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Недавно в молдовском анклаве Приднестровье, контролируемом пророссийскими сепаратистами, произошла серия взрывов, которые стали тревожным знаком для властей страны.