Глава МВФ: правительства должны компенсировать рост цен на продукты питания и энергию

Георгиева в интервью Би-би-си сказала, что люди во всем мире страдают от роста стоимости жизни.

По её словам, субсидии должны предоставляться очень адресно. "Желательно субсидии предоставлять напрямую людям", — добавила она.

Многие правительства уже предлагают субсидии, но критики говорят, что этого недостаточно.

Георгиева отметила, что в преодолении нынешнего кризиса сейчас два приоритета.

"Одним из них являются очень бедные люди, часть общества, которая сейчас борется с высокими ценами на продукты питания и энергию", — сказала она.

Вторым приоритетом, по её словам, является поддержка тех компаний, которые больше всего пострадали от войны в Украине.

На этой неделе МВФ и Всемирный банк запустили всеобъемлющий план работы по улучшению глобальной продовольственной безопасности.

Георгиева пояснила, что хотя еды в мире много, распределяется она неравномерно. По её словам, решить эту проблему поможет выращивание большего количества сельскохозяйственных культур, где это возможно, и уделение большего внимания повышению производительности сельского хозяйства. "Не только из-за войны, но и из-за изменения климата", — сказала она.

"Торговля должна быть открытой. У нас не должно быть ситуации, когда страны хранят больше продовольствия, чем им нужно, и создают всевозможные барьеры для движения продовольствия из одного места в другое", — сказала Георгиева.

Например, Индия, второй в мире производитель пшеницы, запретила экспорт этого зерна, в то время как другие страны надеялись, что индийское зерно поможет частично компенсировать дефицит экспорта зерна из Украины.

Правительство Индии заявило, что в какой-то момент запрет на экспорт может быть пересмотрен. "Я действительно прошу их переосмыслить. Это трудное время для мира. Я понимаю, что они должны кормить свой народ. Там 1,4 миллиарда человек. Но мы все работаем вместе, потому что только так мы можем преодолеть кризис", - отметила Георгиева.