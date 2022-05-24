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Скамейки в скверах и на улицах Кохтла-Ярве давно нуждаются в обновлении

Ирина Кивисельг
, журналист
Скамейки в скверах и на улицах Кохтла-Ярве давно нуждаются в обновлении
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Эти скамейки на Кескаллеэ уже "кричат" о том, что их давно пора обновить.
Эти скамейки на Кескаллеэ уже "кричат" о том, что их давно пора обновить. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-ярвеские городские власти обещают отремонтировать и покрасить скамейки в общественных местах в течение месяца.

Со времени реконструкции центра Ярвеской части города минуло почти пятнадцать лет, и малые формы - скамейки и урны - давно поизносились. Не один год кохтлаярвесцы и гости города говорят о том, что смотреть на них стыдно и садиться на скамейки не хочется... Требуют ухода также многие скамейки в городском парке и на улицах. Каждый год последнее время говорят о необходимости реновации, но средств не находилось.

- В этом году успели провести конкурс вовремя, хватило запланированных денег - около 20 тысяч евро, - сказал вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Договор подписан, в течение месяца реновационные работы должны быть выполнены.

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