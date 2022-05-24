Скамейки в скверах и на улицах Кохтла-Ярве давно нуждаются в обновлении

Со времени реконструкции центра Ярвеской части города минуло почти пятнадцать лет, и малые формы - скамейки и урны - давно поизносились. Не один год кохтлаярвесцы и гости города говорят о том, что смотреть на них стыдно и садиться на скамейки не хочется... Требуют ухода также многие скамейки в городском парке и на улицах. Каждый год последнее время говорят о необходимости реновации, но средств не находилось.