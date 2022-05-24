Кайдо Хёэвельсон: Добыча сланца в Ида-Вирумаа как гарантия энергетической безопасности

Сосредоточусь на энергетической безопасности, исходя из сланца как гаранта нашей энергетической безопасности. Эстония известна в Европе большими запасами сланца, которые на протяжении десятилетий обеспечивали надежность энергоснабжения государства.

Сланцевый сектор также вложил миллиарды евро в рост ВВП Эстонии, обеспечивал людям рабочие места и благополучие, приносил дополнительные деньги в бюджеты самоуправлений сланцевых регионов и позволял повысить качество публичных услуг и предпринимательской среды.

Эмиссию СО2 надо сильно ограничить и у нас в Эстонии. Об этом договорился весь мир. Эстония заявила своей целью уменьшить выбросы парниковых газов на 70 процентов к 2030 году. Уже сейчас производство электроэнергии из сланца фактически сведено к минимуму.

В то же время имеется консенсус, что возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра и солнца, - недостаточная замена с учетом нашей географии и климата. Хорошо, когда есть ветер и солнце, способствующие производству энергии. Но в году есть периоды, когда ветра и солнца у нас совсем мало. Что тогда будет?

"С учетом вторжения России в Украину, поставленные зеленые цели, на мой взгляд, больше нереалистичны". Кайдо Хёэвельсон, член Рийгикогу, Центристская партия

В энергетическом секторе нужен сбалансированный переход. С учетом вторжения России в Украину, поставленные зеленые цели, на мой взгляд, больше нереалистичны. И, как говорится, не стоит плевать в старый колодец, пока не готов новый. Особенно глупо было бы плевать в колодец, который обеспечивает нашу надежность снабжения, помогает избежать энергетического кризиса, помогает сохранять цены на электроэнергию на разумном уровне и тысячи рабочих мест в Ида-Вирумаа. Вдобавок сланцевую золу можно использовать, например, в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и т.д.

Сейчас страны пересматривают свои источники энергоснабжения и их виды. У многих стран эта надежность снабжения отсутствует. К примеру, Германия, где более половины потребляемой энергии составляет российский газ, сейчас в большой беде. Покупать российский газ за рубли больше не собираются из-за происходящего в Украине, но в то же время сталкиваются с экзистенциальными энергетическими проблемами.

Благодаря многолетним традициям использования сланца, нам, в отличие от многих стран, зависящих от российского газа, не нужно перестраивать всю систему. Важно дать сланцевому сектору уверенность для инвестиций в производство масел и развитие промышленности. Крупные работодатели "Eesti Energia" и "VKG" должны непременно продолжать развивать сланцевую промышленность в Ида-Вирумаа.

Совет уполномоченных Центристской партии в июне прошлого года принял заявление, поддержав строительство нового завода по производству сланцевого масла. Он создаст 500 новых рабочих мест, а выбросы парниковых газов будут в разы меньше, чем при производстве электроэнергии из сланца. Новый завод масел будет соответствовать эстонской климатической и энергетической программе, по которой мы обязались уменьшить общий объем выбросов парниковых газов к 2030 году на 70% по сравнению с 1990 годом, в то время как в Европейском союзе новая цель составляет 55%.

Принятые правительством решения привлекут в Ида-Вирумаа в течение следующих десяти лет новые инвестиции на сумму более двух миллиардов евро. При поддержке различных программ создадут тысячи новых рабочих мест и поддержат около 400 малых, средних и больших предприятий. В рамках процесса справедливого перехода планируется поддержать промышленные инвестиции, малые и средние предприятия, диверсификацию экономики, создание рабочих мест, инновацию, цифровизацию и инвестиции в возобновляемые источники энергии.

Зеленый поворот - это не быстрое умерщвление одного сектора, а долговременное масштабное перенаправление ресурсов с целью создания новых перспективных возможностей и развития предпринимательства. При переходе на климатически нейтральную экономику надо гарантировать, что энергетическая безопасность Эстонии не пострадает, благосостояние людей должно вырасти, среда проживания - улучшиться.