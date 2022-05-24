Борьбе с борщевиком не видно конца

Борьбу с опасным чуждым видом - борщевиком Сосновского - Министерство окружающей среды начало в 2005 году. Колонии постепенно стали наносить на карту еще за несколько лет до этого, но поначалу о них было известно довольно мало. Чем дальше, тем чаще люди стали сообщать о замеченных колониях или отдельных растениях, и каждый год появляются и обнаруживаются все новые места произрастания борщевика. Например, в нашем уезде за последние два года добавилось 60 новых колоний.