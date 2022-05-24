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Борьбе с борщевиком не видно конца

Кюлли Крийс
, журналист
Борьбе с борщевиком не видно конца
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В крупных колониях борщевика борьбу с ним приходится вести до 12 лет, затем еще так же долго присматривают за этим местом.
В крупных колониях борщевика борьбу с ним приходится вести до 12 лет, затем еще так же долго присматривают за этим местом. Фото: Keskkonnaamet

В Ида-Вирумаа растения борщевика выкопают или вытравят нынче примерно в 700 колониях в общем на 167 гектарах.

Борьбу с опасным чуждым видом - борщевиком Сосновского - Министерство окружающей среды начало в 2005 году. Колонии постепенно стали наносить на карту еще за несколько лет до этого, но поначалу о них было известно довольно мало. Чем дальше, тем чаще люди стали сообщать о замеченных колониях или отдельных растениях, и каждый год появляются и обнаруживаются все новые места произрастания борщевика. Например, в нашем уезде за последние два года добавилось 60 новых колоний.

В Ида-Вирумаа ситуация не очень плохая, мест обнаружения борщевиков столько же, сколько в среднем по Эстонии, сказала специалист Департамента окружающей среды по природоохранной работе Реэлика Юузе. Однако здесь борьбу с борщевиком иногда затрудняет труднодоступность колоний.

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