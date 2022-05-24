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ОДИН ВОПРОС ⟩ Каковы цели Центристской партии в Ида-Вирумаа?

Северное побережье
Каковы цели Центристской партии в Ида-Вирумаа?
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Марек Кулламяги.
Марек Кулламяги. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Председателем Ида-Вирумааского регионального отделения Центристской партии вновь стал Марек Кулламяги, победивший при голосовании на выборах - 46:33 - члена Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, уже несколько раз безуспешно баллотировавшегося на это место.

Председатель Ида-Вирумааского регионального отделения Центристской партии МАРЕК КУЛЛАМЯГИ:

- Сейчас главное - составить в Ида-Вирумааском избирательном округе как можно более сильный список к выборам в Рийгикогу. Для этого мы сотрудничаем, конечно, с Нарвским и Кохтла-Ярвеским отделениями. Баллотироваться смогут только девять человек, а желающих значительно больше. Пока о шести-семи кандидатах говорили довольно уверенно, но это пока что спекуляция.

Почему-то считается, что если люди уже попали в Рийгикогу, то им автоматически обеспечено место и в списке на следующих выборах. Это не совсем так. Надо больше считаться также с мнением людей местного отделения. Как показали также недавние выборы регионального руководителя, у члена Рийгикогу поддержка среди местных людей вовсе не самая большая. Дмитриев много раз хотел стать председателем регионального отделения, однако местные центристы этого не хотят.

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