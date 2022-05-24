ОДИН ВОПРОС ⟩ Каковы цели Центристской партии в Ида-Вирумаа?

- Сейчас главное - составить в Ида-Вирумааском избирательном округе как можно более сильный список к выборам в Рийгикогу. Для этого мы сотрудничаем, конечно, с Нарвским и Кохтла-Ярвеским отделениями. Баллотироваться смогут только девять человек, а желающих значительно больше. Пока о шести-семи кандидатах говорили довольно уверенно, но это пока что спекуляция.

Почему-то считается, что если люди уже попали в Рийгикогу, то им автоматически обеспечено место и в списке на следующих выборах. Это не совсем так. Надо больше считаться также с мнением людей местного отделения. Как показали также недавние выборы регионального руководителя, у члена Рийгикогу поддержка среди местных людей вовсе не самая большая. Дмитриев много раз хотел стать председателем регионального отделения, однако местные центристы этого не хотят.