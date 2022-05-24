На должность директора Кивиылиской 1-й средней школы претендуют четыре человека, из них двое - из числа персонала школы, сказал отвечающий за образование в волости помощник волостного старейшины Арно Россман. Вчера собралась конкурсная комиссия, проверившая соответствие кандидатов требованиям.
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На должность директора кивиылиской школы претендуют четыре кандидата
На должность директора кивиылиской школы претендуют четыре кандидата
Прежний директор Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау покинула должность в начале апреля, когда приступила к работе в отделе общего образования Министерства образования и науки.