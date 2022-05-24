На должность директора кивиылиской школы претендуют четыре кандидата

- Оставлять кивиылискую школу тяжело, но я знаю, что моя команда справится и будет идти вперед. Планы составлены, и теперь команде нужно продолжить их выполнение. Очень надеюсь, что для школы выберут дальновидного руководителя, который действительно подойдет по своим личным качествам, видению и умениям, - сказала Вау перед уходом. Сейчас обязанности директора исполняет учебный руководитель по развитию Пильви Куурманн.