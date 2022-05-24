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На должность директора кивиылиской школы претендуют четыре кандидата

Северное побережье
На должность директора кивиылиской школы претендуют четыре кандидата
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Кивиылиская 1-я средняя школа.
Кивиылиская 1-я средняя школа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На должность директора Кивиылиской 1-й средней школы претендуют четыре человека, из них двое - из числа персонала школы, сказал отвечающий за образование в волости помощник волостного старейшины Арно Россман. Вчера собралась конкурсная комиссия, проверившая соответствие кандидатов требованиям.

Прежний директор Кивиылиской 1-й средней школы Ану Вау покинула должность в начале апреля, когда приступила к работе в отделе общего образования Министерства образования и науки.

- Оставлять кивиылискую школу тяжело, но я знаю, что моя команда справится и будет идти вперед. Планы составлены, и теперь команде нужно продолжить их выполнение. Очень надеюсь, что для школы выберут дальновидного руководителя, который действительно подойдет по своим личным качествам, видению и умениям, - сказала Вау перед уходом. Сейчас обязанности директора исполняет учебный руководитель по развитию Пильви Куурманн.

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