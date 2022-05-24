Люганузеское волостное управление не согласилось с решением Тартуского административного суда приостановить закрытие Люганузеской школы и подало апелляцию.
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Волость Люганузе обжаловала приостановку закрытия школы
Волость Люганузе обжаловала приостановку закрытия школы
- Мы подали в Тартуский окружной суд апелляцию, в которой объяснили, почему необходима реорганизация образовательной сети Люганузеской волости и почему для этого надо закрыть именно Люганузескую школу, - сказал помощник волостного старейшины Арно Россман. Он отметил, что в жалобе описаны аргументы, отсутствием которых родители, обжаловавшие закрытие школы, попрекают волостные власти.