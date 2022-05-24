Волость Люганузе обжаловала приостановку закрытия школы

Школьное образование в Люганузе существует как минимум с 1644 года, что подтверждается письменными сведениями. Новое здание было построено в 1926 году, и с тех пор школа работает в нем. Теперь волость решила закрыть школу, однако родители учащихся с этим не согласны.

Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik