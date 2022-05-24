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Волость Люганузе обжаловала приостановку закрытия школы

Эрик Калда
, журналист
Волость Люганузе обжаловала приостановку закрытия школы
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Школьное образование в Люганузе существует как минимум с 1644 года, что подтверждается письменными сведениями. Новое здание было построено в 1926 году, и с тех пор школа работает в нем. Теперь волость решила закрыть школу, однако родители учащихся с этим не согласны.
Школьное образование в Люганузе существует как минимум с 1644 года, что подтверждается письменными сведениями. Новое здание было построено в 1926 году, и с тех пор школа работает в нем. Теперь волость решила закрыть школу, однако родители учащихся с этим не согласны. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Люганузеское волостное управление не согласилось с решением Тартуского административного суда приостановить закрытие Люганузеской школы и подало апелляцию.

- Мы подали в Тартуский окружной суд апелляцию, в которой объяснили, почему необходима реорганизация образовательной сети Люганузеской волости и почему для этого надо закрыть именно Люганузескую школу, - сказал помощник волостного старейшины Арно Россман. Он отметил, что в жалобе описаны аргументы, отсутствием которых родители, обжаловавшие закрытие школы, попрекают волостные власти.

- Мы объяснили, что если Люганузеская школа продолжит работу, это навредит всей волости и всем ее учащимся, - сказал Россман. 

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