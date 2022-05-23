Захватывающий аукцион, ярмарка и душевный концерт - все для поддержки Александры Елкин

Однажды осенью 2019 года 14-летняя Александра проснулась с отеком. Верхнее веко опухло, глаз не открывался. Никому и в голову не пришло, что это может оказаться признаком очень серьезного заболевания.

- Сначала думала, что это аллергия, вызванная укусом какого-то насекомого, - вспоминает мама Александры Юлия. - Но антигистаминные препараты не сняли отек. Не помогло и последующее полуторамесячное лечение от аллергии под наблюдением врача. Лишь после того, как дочь прошла исследования МРТ, ей был поставлен неутешительный диагноз: лангергансоклеточный гистиоцитоз. Это редкая форма рака, которая повреждает ткани и вызывает поражение одного или нескольких участков тела.

Существует несколько вариантов лечения, но возможны побочные эффекты, которые могут повредить любой крупный орган в организме. В 2019 году Александре сделали операцию, во время которой удалили несколько опухолей.

Девочка и близкие не испугались, решив бороться до конца. По словам Юлии, их семья уже получала два года назад помощь от "ELAN". "Мы хотели бы сказать огромное спасибо всем, кто помог нам, особенно Нане Бадалян, которая приняла нашу боль как свою собственную!" - благодарна Юлия.

Несмотря на трудности, Александра продолжает радоваться жизни и учиться, правда, пришлось перейти в школу для взрослых, где более гибкие возможности.

Сейчас Александра проходит лечение в тартуской больнице, после ей предстоит также длительное восстановительное лечение.

- Задумав благотворительный вечер в День защиты детей, мы стали искать нуждающихся в помощи, - рассказала координатор мероприятия Ирина Владимирова. - Зная, что благотворительный фонд "ELAN" давно занимается поддержкой больных детей, в том числе и в нашем регионе, обратились к ним и сразу же нашли адресата. Родители Александры делают все, что могут, но их финансовые возможности ограничены, поэтому мы будем очень рады, если земляки откликнутся и присоединятся к нам.

Вечер начнется в 18.00 и продлится до 20.00. Гостей ждут захватывающий благотворительный аукцион и ярмарка, где можно приобрести продукцию различных местных студенческих компаний, 20 процентов выручки идет на поддержку Александры. После ярмарки состоится душевный концерт с участием дуэта "Mihkel Mattisen & Laura", танцевальной студии "Viis Tähte" и ансамбля "Apple Juice".

Чем больше - тем лучше

Стоимость входного билета - от 10 евро.

- Если кто-то имеет возможность пожертвовать больше, будем только рады, все доходы от продажи билетов также будут перечислены на благотворительность, - подчеркивает Ирина. - Принять участие в аукционе или ярмарке могут все желающие. Приятно, что уже через два дня после публикации объявления откликнулись более пятидесяти человек. Мы открыты для любых предложений.

С фондом "ELAN" кохтлаярвесцы сталкивались два года назад - он организовывал благотворительные базары в разных частях города, устояться этой традиции помешала пандемия, но активисты готовы продолжать начатое.