Производство электроэнергии в Эстонии установило рекорд последних трех лет

Потребление электроэнергии в Эстонии в это же время, по данным "Elering", составило почти тысячу мегаватт, поэтому более 600 мегаватт электричества ушло на экспорт в Финляндию и Латвию. Биржевая цена электроэнергии на тот момент составляла 171,73 евро за мегаватт-час.

Чуть более тысячи мегаватт от рекордного количества поступило с Нарвских электростанций, где примерно 70 процентов электричества было произведено из сланца, остальная часть - из биомассы или сланцевого газа.

Более 300 мегаватт электроэнергии поступило с других станций когенерации, чуть меньше - от солнечных парков. Ветряной энергии на рынке в это время было чуть больше 70 мегаватт.

В последний раз Эстония производила так много электроэнергии, как в этот понедельник, в начале февраля 2019 года. Из-за обусловленного европейской климатической политикой резкого подорожания квот на выбросы углекислого газа концерн "Eesti Energia" с начала 2019 года был вынужден уменьшить производство электроэнергии и сократить более тысячи работников на электростанциях и шахтах. Из-за неблагоприятной рыночной ситуации сланцевые Нарвские электростанции в последующие годы выходили на рынок лишь на короткие периоды времени.