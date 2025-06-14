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Сб, 14.06.2025
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ЗНАК КАЧЕСТВА Самые гостеприимные места можно найти по знаку золотого сердца

От имени шахтного музея знак гостеприимства принимал не директор, а работники первой линии - специалист по обслуживанию клиентов Марге Вирунурм и старший администратор Марили Адамсон, участвовавшие в обучениях и повседневно занимающиеся клиентами. Знак вручали почетный консул Эстонии в Дании Филип Дальтур Расмуссен и руководитель по развитию Ида-Вируского туристического кластера Ану Кырге.

18 ида-вируских туристических предприятий и учреждений первыми в Эстонии заслужили региональные знаки гостеприимства, свидетельствующие о высоком качестве обслуживания. Продолжая последовательную работу, Ида-Вирумаа будет стремиться к статусу равномерно гостеприимного места назначения.

Пусть к гостеприимству начался в январе на кивиылиской горе, где 26 партнеров Ида-Вируского туристического кластера подписали соглашение о гостеприимстве и приступили к работе для получения соответствующего знака. Так как все это происходило в краю приключений, знаки гостеприимства вручались под землей - в Эстонском шахтном музее. Первых знаков гостеприимства удостоились 18 предприятий и учреждений, которые в течение полугода крепко для этого поработали.

Нужно было не только соблюдать соглашение, но и позаботиться о том, чтобы в инфоканалах имелся корректный контент на нескольких языках. Нужно было также классифицировать отзывы гостей на настоящий момент, что необходимо для дальнейшего анализа. Стремящиеся получить знак гостеприимства участвовали также в обучениях, проводимых лучшими в своих областях специалистами, и в тестовых посещениях - в качестве как тестируемых, так и тестирующих, - чтобы через покупки "вслепую" получить лучшее представление о качестве обслуживания и о том, на что нужно обратить больше внимания.

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