ЗНАК КАЧЕСТВА Самые гостеприимные места можно найти по знаку золотого сердца

18 ида-вируских туристических предприятий и учреждений первыми в Эстонии заслужили региональные знаки гостеприимства, свидетельствующие о высоком качестве обслуживания. Продолжая последовательную работу, Ида-Вирумаа будет стремиться к статусу равномерно гостеприимного места назначения.
Пусть к гостеприимству начался в январе на кивиылиской горе, где 26 партнеров Ида-Вируского туристического кластера подписали соглашение о гостеприимстве и приступили к работе для получения соответствующего знака. Так как все это происходило в краю приключений, знаки гостеприимства вручались под землей - в Эстонском шахтном музее. Первых знаков гостеприимства удостоились 18 предприятий и учреждений, которые в течение полугода крепко для этого поработали.