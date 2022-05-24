Много лет туристические предприниматели и развивающие туризм в Ида-Вирумаа делали ставку на российских туристов. Что весьма логично, учитывая географическую близость региона Санкт-Петербурга. Вдобавок российский турист мог быть вполне уверен, что здесь ему обеспечено обслуживание на родном языке.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Российскому туристу надо найти замену
Ради российского рынка со временем проделали большую работу и добились успеха. До пандемии количество российских туристов шло в гору. Еще в 2018 году их число в нашем регионе выросло на 13 процентов по сравнению с годом ранее, а в год здесь останавливалось почти 60000 отдыхающих из России.
Наступившая пандемия, конечно, ударила по всему сектору туризма, начиная с отелей и заканчивая предприятиями общепита, но все были более-менее уверены, что это кратковременный фактор.
Но война в Украине все изменила. Теперь жесткие санкции распространились и на простых россиян, и Эстония больше не выдает им туристические визы. Для нашего турбизнеса это, естественно, станет очередным ударом, и нет оснований надеяться, что поток российских туристов в ближайшие годы восстановится, даже если война вскоре закончится.
Нашим турпредпринимателям теперь остается только искать клиентов в других соседних странах, например, в Финляндии, Швеции или Латвии. Это будет непросто, потому что до пандемии цифры указывали скорее на уменьшение числа гостей из этих стран. Однако теперь финским направлением занялись более серьезно вместе с ляэневирусцами. Надеемся, что вместе найдут те фишки, которые могут привлечь северных соседей в Ида-Вирумаа. Ведь этот край, в отличие от многих других уголков Эстонии, для них еще относительно неизведанный.