ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Российскому туристу надо найти замену

Ради российского рынка со временем проделали большую работу и добились успеха. До пандемии количество российских туристов шло в гору. Еще в 2018 году их число в нашем регионе выросло на 13 процентов по сравнению с годом ранее, а в год здесь останавливалось почти 60000 отдыхающих из России.

Наступившая пандемия, конечно, ударила по всему сектору туризма, начиная с отелей и заканчивая предприятиями общепита, но все были более-менее уверены, что это кратковременный фактор.

Но война в Украине все изменила. Теперь жесткие санкции распространились и на простых россиян, и Эстония больше не выдает им туристические визы. Для нашего турбизнеса это, естественно, станет очередным ударом, и нет оснований надеяться, что поток российских туристов в ближайшие годы восстановится, даже если война вскоре закончится.