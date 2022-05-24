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Женщина утонула на городском пляже в Нарве

Илья Смирнов
Женщина утонула на городском пляже в Нарве
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Нарвский пляж Йоаорг летом 2021 года.
Нарвский пляж Йоаорг летом 2021 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Сообщение о купавшейся и утонувшей на нарвском пляже Йоаорг женщине поступило в Центр тревог 24 мая в 11.32.

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, на вызов отреагировали спасатели, скорая помощь и полиция. Спасатели вынесли на берег утонувшую 68-летнюю женщину, но вернуть ее к жизни не удалось.

В Департаменте полиции и погранохраны добавили, что точные обстоятельства происшествия еще выясняются.

Буквально в день трагического происшествия, в 13.50, в Нарвском департаменте городского хозяйства вскрыли ценовые предложения, поступившие в рамках тендера для оказания услуги береговых спасателей на пляже Йоаорг. По итогам оценивания, проведение этой работы с начала июня и до конца августа доверят опытному НКО "FirePro" в сотрудничестве с ТОО "Garant".

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