Женщина утонула на городском пляже в Нарве

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, на вызов отреагировали спасатели, скорая помощь и полиция. Спасатели вынесли на берег утонувшую 68-летнюю женщину, но вернуть ее к жизни не удалось.

Буквально в день трагического происшествия, в 13.50, в Нарвском департаменте городского хозяйства вскрыли ценовые предложения, поступившие в рамках тендера для оказания услуги береговых спасателей на пляже Йоаорг. По итогам оценивания, проведение этой работы с начала июня и до конца августа доверят опытному НКО "FirePro" в сотрудничестве с ТОО "Garant".