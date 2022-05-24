Действующий маяк Нарва-Йыэсуу откроют для посетителей

Земельный участок площадью более 9400 квадратных метров с несколькими постройками, включая полосатую красно-белую башню маяка, в настоящее время делят на две части Нарва-Йыэсууская горуправа и Департамент транспорта Эстонии. Получившие из Таллинна такое предложение власти курортного города решили превратить маяк в туристический магнит. Это логично, ведь башня с лампой высится рядом с морским молом, которому уготовано скоро стать продлением приморского променада.

Сейчас еще пустующие дома рядом с маяком и сам маяк планируют отдать городскому краеведческому музею Нарва-Йыэсуу. Посетители музея получат возможность забраться по винтовой лестнице на башню с лампой. Высота точки обзора с маяка на морской пляж и речное устье - приблизительно 35 метров от уровня моря.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин рассказал, что транспортный департамент сам предложил безвозмездно отдать местному самоуправлению участок недвижимости, на котором стоят маяк и еще пара домов. От этого участка прежде отделят сравнительно маленький кусок земли с метеостанцией, который департамент оставит себе. "Мы рассчитываем на осень этого года, и они тоже обещают к осени справиться", - оценил Ильин срок, когда в Таллинне окончательно решится вопрос разделения недвижимости.

После передачи маяка он все равно продолжит оставаться важным навигационным объектом и так же будет светить судам в темноте. Власти города и транспортный департамент договорятся о его совместном использовании. Чиновники не видят проблем в том, чтобы маяк посещали туристы.

- Конечно, есть опасность, что туда залезут какие-нибудь дуралеи и начнут бить-ломать. Но когда маяк будет открыт для посещения, мы поставим туда человека, который контролировал бы все это дело, - рассказал Ильин, подчеркивая, что маяк станет частью городского музея.

Переезд краеведческого музея Нарва-Йыэсуу с нынешнего адреса: ул. Нурме, 38 на улицу Тулеторни, 1, предварительно оценен в 60 тысяч евро. Процесс переезда не предвидится долгим. К этому начинанию уже проявил интерес Морской музей Эстонии в Таллинне, готовый помочь коллегам в курортном городе с созданием новой экспозиции.

Открытие музея при маяке намечено на 2023 год - вскоре после окончательного решения земельного вопроса.

Сейчас принадлежащий Департаменту транспорта Эстонии маяк Нарва-Йыэсуу - здание постройки 1957 года. Маяк стоит позади песчаных дюн у устья реки Нарвы - в месте, где она впадает в Финский залив. 30-метровая полосатая бело-красная башня хорошо видна с пляжа Нарва-Йыэсуу и является неотъемлемой частью морского силуэта курортного города.