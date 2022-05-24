Свою книгу о культовом фильме "Сталкер" представит в Нарве бывший практикант Тарковского

Культовый фильм "Сталкер" режиссер Андрей Тарковский снимал в 1977-78 годы по большей части в Эстонии - в квартале Ротерманна в Таллинне и у реки Ягала.

- Когда начинали съемки, я попросил у Тарковского разрешения находиться на съемочной площадке "Сталкера" в качестве официального практиканта, чтобы поучиться у мастеров секретам создания кино, - вспоминает Арво Ихо, который помогал Тарковскому и в подборе съемочных локаций в Эстонии. - Следующие полтора года я проводил свободные от основной работы дни на съемках "Сталкера".

Арво Ихо. Фото: Sander Ilvest

Контакты Ихо с Мастером сохранились и после окончания съемок в Эстонии, их встречи проходили также в доме Тарковского в Москве.

В последний раз Ихо виделся с Тарковским непосредственно перед тем, как советский кинорежиссер уехал в Италию снимать фильм "Ностальгия". Пару лет спустя он решил больше не возвращаться в СССР.

- Наше непосредственное общение длилось в общей сложности больше трех лет, - вспоминал Ихо, кратко записавший в книге свои воспоминания и мысли о большом Мастере мира кино. - За это время я узнал Тарковского не только на съемочной площадке, но и в будничной жизни.

Вдобавок к текстам на эстонском, русском, английском и финском языках в книге содержится 84 уникальных фотографии из съемочного периода "Сталкера" и жизни Зоны после фильма на протяжении 30 лет.

Аналогичная встреча с Арво Ихо проходила неделей ранее в Йыхвиской центральной библиотеке.