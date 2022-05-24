В Нарвской центральной библиотеке 25 мая в 17.00 начнется общедоступная встреча с режиссером Арво Ихо и презентация его книги "Stalkeri võtted Eestis" ("Съемки "Сталкера" в Эстонии").
Свою книгу о культовом фильме "Сталкер" представит в Нарве бывший практикант Тарковского
Культовый фильм "Сталкер" режиссер Андрей Тарковский снимал в 1977-78 годы по большей части в Эстонии - в квартале Ротерманна в Таллинне и у реки Ягала.
- Когда начинали съемки, я попросил у Тарковского разрешения находиться на съемочной площадке "Сталкера" в качестве официального практиканта, чтобы поучиться у мастеров секретам создания кино, - вспоминает Арво Ихо, который помогал Тарковскому и в подборе съемочных локаций в Эстонии. - Следующие полтора года я проводил свободные от основной работы дни на съемках "Сталкера".
Контакты Ихо с Мастером сохранились и после окончания съемок в Эстонии, их встречи проходили также в доме Тарковского в Москве.
В последний раз Ихо виделся с Тарковским непосредственно перед тем, как советский кинорежиссер уехал в Италию снимать фильм "Ностальгия". Пару лет спустя он решил больше не возвращаться в СССР.
- Наше непосредственное общение длилось в общей сложности больше трех лет, - вспоминал Ихо, кратко записавший в книге свои воспоминания и мысли о большом Мастере мира кино. - За это время я узнал Тарковского не только на съемочной площадке, но и в будничной жизни.
Вдобавок к текстам на эстонском, русском, английском и финском языках в книге содержится 84 уникальных фотографии из съемочного периода "Сталкера" и жизни Зоны после фильма на протяжении 30 лет.
Аналогичная встреча с Арво Ихо проходила неделей ранее в Йыхвиской центральной библиотеке.
- Ихо готов общаться как на эстонском, так и на русском языке, к тому же он такой выступающий, который умеет держать публику в напряжении, - ранее рассказывала "Северному побережью" руководитель по развитию Йыхвиской центральной библиотеки Тийа Линнард.