Нарвские электростанции некогда ремонтировать из-за повышенного спроса на электричество

По словам председателя правления АО "Enefit Power" Андреса Вайнола, работы по техническому обслуживанию и ремонту электростанций планируются как минимум на год вперед, но этим летом необходимо принимать во внимание быстро меняющуюся ситуацию на рынке энергии и поэтому давно запланированное техническое обслуживание пришлось отложить.

- В начале этой недели мы знали, что начнем техническое обслуживание одного из наших энергоблоков, так как пропускная способность эстонско-латвийской линии будет снижена вдвое - с тысячи мегаватт до пятисот. Это ограничение было снято, и поскольку спрос на рынке очень высок, а цены также очень высокие, нам пришлось быстро реагировать и отложить техническое обслуживание на летний период, - рассказал Вайнола.

По его словам, напряженная политическая ситуация и санкции делают энергетический рынок непредсказуемым. Например, прекратил деятельность в странах Балтии и Финляндии российский продавец электроэнергии "Интер РАО".

- На улице двадцать градусов тепла, мы предлагаем рынку более 1000 мегаватт чистой электроэнергии. Честно говоря, мы не помним, чтобы такое было когда-то, - добавил Вайнола.