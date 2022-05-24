Компания "Enefit Power" отложила ремонт одного энергоблока на Нарвских электростанциях, поскольку уход с рынка российского продавца электроэнергии "Интер РАО" повысил спрос на электроэнергию. Об этом сообщил новостной портал rus.err.ee.
Нарвские электростанции некогда ремонтировать из-за повышенного спроса на электричество
По словам председателя правления АО "Enefit Power" Андреса Вайнола, работы по техническому обслуживанию и ремонту электростанций планируются как минимум на год вперед, но этим летом необходимо принимать во внимание быстро меняющуюся ситуацию на рынке энергии и поэтому давно запланированное техническое обслуживание пришлось отложить.
- В начале этой недели мы знали, что начнем техническое обслуживание одного из наших энергоблоков, так как пропускная способность эстонско-латвийской линии будет снижена вдвое - с тысячи мегаватт до пятисот. Это ограничение было снято, и поскольку спрос на рынке очень высок, а цены также очень высокие, нам пришлось быстро реагировать и отложить техническое обслуживание на летний период, - рассказал Вайнола.
По его словам, напряженная политическая ситуация и санкции делают энергетический рынок непредсказуемым. Например, прекратил деятельность в странах Балтии и Финляндии российский продавец электроэнергии "Интер РАО".
- На улице двадцать градусов тепла, мы предлагаем рынку более 1000 мегаватт чистой электроэнергии. Честно говоря, мы не помним, чтобы такое было когда-то, - добавил Вайнола.
По подсчету ERR, три так называемые Нарвские электростанции "Enefit Power" оперируют в общей сложности семью энергоблоками. Из них два пойдут по очереди на профилактическое обслуживание летом. Один энергоблок ремонтируется на ходу - половина работает, половина на обслуживании. Самая новая электростанция "Enefit Power" - Аувереская будет ремонтироваться осенью, когда остальные шесть энергоблоков пройдут профилактический ремонт и будут готовы к работе.