Граница Эстонии с Латвией становится снова прозрачной

Временный погранконтроль на границе с Латвией был введен после эскалации боевых действий России против Украины. Это было нужно, чтобы иметь лучший обзор прибывающих в Эстонию людей.

Министр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что в настоящее время число беженцев, прибывающих в Эстонию через Латвию, значительно уменьшилось, а каналы миграции изменились. Теперь большинство беженцев прибывает в Эстонию из России, поскольку военные действия идут в основном в восточной части Украины.

В последние дни, по словам министра, в Эстонию прибывает примерно по 300 беженцев в день, из Латвии - менее 100. Примерно половина прибывающих использует Эстонию в качестве транзитной страны.

Яани сказал, что пограничный контроль выполнил свою цель: Эстония по время наибольшего наплыва украинских военных беженцев имела необходимый обзор прибывающих и могла эффективно направить их для получения необходимых услуг.

- Отмена пограничного контроля не помешает и дальше помогать на границе людям, бегущим от военных действий в Украине, и направлять их для получения необходимых услуг. Полицейские патрули будут осуществлять выборочную проверку в приграничных районах, и если в ходе этой проверки встретятся прибывшие из Украины люди, в том числе на транспортных средствах, то при необходимости их можно будет проконсультировать. Спасибо всем, кто помогал осуществлять пограничный контроль, выражаю также признательность жителям Эстонии, которые ради благой цели были готовы мириться с временными неудобствами, - прокомментировал Яани.

В Эстонии по состоянию на 24 мая находятся 39802 украинских военных беженца. Всего было принято на границах Эстонии 64148 беженцев, из которых 24346 человек проехали транзитом в другие страны.

Департамент полиции и погранохраны с 13 мая завершил применение плана чрезвычайной ситуации, связанной с массовой миграцией. Руководство помощью беженцам передано Департаменту социального страхования.