В Ида-Вирумаа выращивают современные стартапы

По словам руководителя проектов "Startup Estonia" в Ида-Вирумаа Анжелики Праткунас, их задача в регионе - бережно взращивать все большее количество талантов и предприимчивых людей.

- Только за последний год более 12000 человек приняли участие в мероприятиях, организованных при поддержке "Startup Estonia", и это несмотря на пандемию. Я убеждена, что пока мы еще только в начале большого пути, и позитивное влияние гораздо более долгосрочно, чем первый трехлетний период, - сказала Праткунас.

Уже есть истории успеха среди местных стартапов. Например, выпускник Ида-Вирумааского инкубатора "Технополь" - стартап "CAV Solution". Там ребята предлагают проверку возраста и личности в сфере автоматической розничной торговли. Компания продала первую акцию NFT (невзаимозаменяемый токен) в июне прошлого года, а недавно поделилась новостью, что закрыла первый раунд финансирования привлечением 205000 евро.

Команда стартапа "CAV Solution". Фото: Startup Estonia

Создатель бизнес-инкубации "Enskied" Егор Карасев говорит, что программа "Startup Estonia" дала Ида-Вирумаа уникальную возможность быть на современной предпринимательской волне.

- Быть в центре этого - настоящее приключение, которое позволяет воплощать задуманное в реальность, держать рядом невероятных людей - от профессионалов своего дела до перспективной молодежи, готовой учиться, становиться сильнее и компетентнее. Эта программа дает возможность людям менять их жизни, меняет склад умов на более современный, западный лад, - отметил Карасев.

Руководитель фонда "Narva Loomeinkubaator" Антон Осиповский, продвигающий в Нарве креативный бизнес-инкубатор "OBJEKT", считает, что программа внесла колоссальный вклад в развитие стартап-экосистемы в Ида-Вирумаа.

- Мы вышли за границы региона, и появились проекты, которые работают глобально, есть маленькие местные стартапы, и даже некоммерческие - это все равно прорыв и движение в сторону технологий и инноваций, что критически важно именно сейчас, на пороге справедливого перехода, - уверен Осиповский.

Основатель НКО "Linnaprojektid" Андрей Декельбаум говорит, что по сравнению с Таллинном, где стартап-экосистема уже сформирована, в Ида-Вирумаа нужно вкладывать гораздо больше сил и средств для создания благоприятного бизнес-климата.

- Влияние программы "Startup Estonia" в регионе заметно ощущается: помимо мероприятий, которые способствуют разностороннему развитию, очень важны периодические Community Meetup’ы, которые помогают развивать стартап-экосистему, - отметил он.

Иван Дмитриев, представляющий некоммерческие объединения "Küberareng" и "OBJEKT", отметил, что северо-восточному региону не видать развития без подобных программ.

- Программа позволила попробовать то, что я никогда раньше не делал, и у меня получилось. Теперь вся Эстония знает Нарву как одну из продвигателей киберспорта и кибербезопасности. Мне очень приятно жить там, где мой дом ценят и знают", - поделился Дмитриев опытом участия в "Startup Estonia".

По заверению Анжелики Праткунас, скоро появится долгожданная новость о продолжении этой программы в Ида-Вирумаа.