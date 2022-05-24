За дни войны в Украине из Эстонии выслали немало российских граждан

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Бритты Сепп, в период с 24 февраля по 23 мая 2022 года из Эстонии было выслано 85 граждан России. Из них 73 - на основании предписания о добровольном выезде, 12 - на основании предписания о принудительном выезде с территории ЭР. "Например, у людей нет законных оснований находиться в Эстонии", - уточнила Сепп причины депортации.

За тот же период запрет на въезд был выдан 605 гражданам РФ. "Основная причина связана с коронаограничениями, а затем следуют нарушения условий въезда: отсутствуют соответствующие документы, которые оправдывают цель и условия поездки, или нет визы или вида на жительство", - сообщила Сепп.