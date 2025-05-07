Конкурс признания в сфере образования взрослых ждет кандидатов

Конкурс признания в сфере образования - это возможность отметить взрослых, которые учатся, организации, которые ценят обучение, и общественные инициативы в области обучения, сказала Вирве Линдер, координатор обучения взрослых в Ида-Вирумаа.

В прошлом году на конкурс по признанию образования взрослых в Ида-Вирумаа было представлено в общей сложности 30 номинантов.

Вдохновляющие истории

- Мы предлагаем номинировать на звание "Учащийся года" тех взрослых, которые продолжили прерванное образование, получили новую профессию или участвовали в обучениях и тем самым изменили свою жизнь. Подумайте, может быть, в вашем кругу знакомых есть хороший ученик, чья история могла бы вдохновить всех нас. Или учитель, у которого вы недавно обучались, или ваш работодатель, который предоставил вам возможности для саморазвития, - призвала Вирве Линдер обратить внимание на хороших и деятельных людей в своем уезде.

В номинации "Достижение года в сфере обучения" могут быть представлены интересные мероприятия, которые способствуют развитию и поддержке обучения, объединяют общину, помогают людям получить положительный опыт обучения, новые знания и навыки. "В последние годы в Ида-Вирумаа появилось множество интересных инициатив, которые реализуются частными предпринимателями, организациями публичного сектора, неправительственными организациями и отдельными людьми. Конкурс дает возможность представить эти инициативы широкой аудитории".

Образцы приверженности

Цель номинации "Дружественный к учебе работодатель года" - выделить те предприятия и организации, которые систематически поддерживают развитие и обучение сотрудников, создают возможности для практики и способствуют карьерному разнообразию, в том числе инвестируя в повышение квалификации и переподготовку сотрудников.

- В рамках конкурса мы хотим отметить обучающих взрослых, которые поддерживают саморазвитие взрослых на индивидуальном, общественном и социальном уровнях и могут стать примером для других благодаря своей приверженности, - сказала Вирве Линдер.

Среди всех представленных кандидатов уездные победители будут выбраны во всех номинациях и награждены на торжественном мероприятии, которое в этом году состоится вечером 26 сентября в Йыхвиском концертном доме в рамках "Ida-Viru haridusgala 2025". Уездные лауреаты будут выбраны республиканской комиссией. Республиканская церемония награждения состоится 17 октября во время традиционной Недели взрослого учащегося.