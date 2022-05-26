Яанус Пурга: Использование военных страданий в целях увеличения объемов рубки - это цинично

Вдобавок для аргументации своих требований используют прямую ложь - склады пусты, скоро придется закрыть все производства, условия для рубки сложные, - но это уже привычные стенания. Чтобы распознать лицемерие, надо знать контекст.

51,4% территории Эстонии классифицируется как лесные угодья, и их количество год от года понемногу растет. В нынешнем понимании увеличение площади лесных угодий не означает увеличения количества лесов как цельной экосистемы или лесов в обычном понимании, а лишь увеличение площади земель, соответствующих определению лесных угодий. Это вызывает неправильное понимание и противоречия, поскольку в Эстонии лесное угодье определяется как земельный участок площадью не менее 0,1 га, на котором растут древесные растения высотой 1,3 метра, кроны которых покрывают не менее 30% площади участка. Применительно к лесной промышленности это определение часто умело используют для манипулирования общественным мнением.

Юридическим лицам (в т.ч. RMK) принадлежит 66,3% лесных угодий Эстонии, физическим лицам - всего 27,9%. При такой пропорции доля персональных, т.н. домашних лесов мала и в течение последних 20 лет сокращается.

В последние годы быстро растет интенсивность рубки в лесах, принадлежащих юридическим лицам. Площадь лесов, подвергшихся сплошной рубке, растет непропорционально быстро по сравнению с объемом рубки, выраженном в кубометрах, т.е. в среднем количество получаемой с одного гектара древесины в Эстонии год за годом сокращается (за искл. южной Эстонии).

Объем рубки вырос на 50% по сравнению с 2005 годом (в 2005 году он был 8 миллионов кубов, в 2021 году - 12 миллионов кубов). В реальности в Эстонии вырубают гораздо больше, поскольку в этом объеме не учитывается древесина, вырубаемая не на лесных угодьях (на бывших сельскохозяйственных угодьях, в трассовых коридорах, на дорожных обочинах).

Объемная доля малоценных древесных гранул и дровяного леса в экспорте древесной продукции растет и составляет более 30% общего объема экспорта древесины.

Экспорт энергетической древесины в энергетическом выражении составляет 7-8 тераватт-часов в год. Это равно общему объему потребления биомассы (измельченной древесины, балансовой древесины, гранул) для производства электроэнергии и тепла в Эстонии.

Благодаря своей доступности древесина находила применение в энергетике испокон веков, и использование древесины в энергетике занимало и будет занимать важное место в Эстонии. Например, именно использование древесной щепы на станциях когенерации до сих пор позволяет Эстонии по большей части выполнять цели в области возобновляемой энергетики.