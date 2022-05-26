В последние недели Союз лесной и деревообрабатывающей промышленности Эстонии (EMPL) выступал с болезненными заявлениями о необходимости увеличения объемов рубки, уменьшения ограничений и отказе от лесного покоя. Эти ежевесенние речи нынче делает поразительно циничными использование ведущими фигурами EMPL военных страданий Украины в качестве аргумента для увеличения объемов рубки.
Яанус Пурга: Использование военных страданий в целях увеличения объемов рубки - это цинично
Вдобавок для аргументации своих требований используют прямую ложь - склады пусты, скоро придется закрыть все производства, условия для рубки сложные, - но это уже привычные стенания. Чтобы распознать лицемерие, надо знать контекст.
51,4% территории Эстонии классифицируется как лесные угодья, и их количество год от года понемногу растет. В нынешнем понимании увеличение площади лесных угодий не означает увеличения количества лесов как цельной экосистемы или лесов в обычном понимании, а лишь увеличение площади земель, соответствующих определению лесных угодий. Это вызывает неправильное понимание и противоречия, поскольку в Эстонии лесное угодье определяется как земельный участок площадью не менее 0,1 га, на котором растут древесные растения высотой 1,3 метра, кроны которых покрывают не менее 30% площади участка. Применительно к лесной промышленности это определение часто умело используют для манипулирования общественным мнением.
Юридическим лицам (в т.ч. RMK) принадлежит 66,3% лесных угодий Эстонии, физическим лицам - всего 27,9%. При такой пропорции доля персональных, т.н. домашних лесов мала и в течение последних 20 лет сокращается.
В последние годы быстро растет интенсивность рубки в лесах, принадлежащих юридическим лицам. Площадь лесов, подвергшихся сплошной рубке, растет непропорционально быстро по сравнению с объемом рубки, выраженном в кубометрах, т.е. в среднем количество получаемой с одного гектара древесины в Эстонии год за годом сокращается (за искл. южной Эстонии).
Объем рубки вырос на 50% по сравнению с 2005 годом (в 2005 году он был 8 миллионов кубов, в 2021 году - 12 миллионов кубов). В реальности в Эстонии вырубают гораздо больше, поскольку в этом объеме не учитывается древесина, вырубаемая не на лесных угодьях (на бывших сельскохозяйственных угодьях, в трассовых коридорах, на дорожных обочинах).
Объемная доля малоценных древесных гранул и дровяного леса в экспорте древесной продукции растет и составляет более 30% общего объема экспорта древесины.
Экспорт энергетической древесины в энергетическом выражении составляет 7-8 тераватт-часов в год. Это равно общему объему потребления биомассы (измельченной древесины, балансовой древесины, гранул) для производства электроэнергии и тепла в Эстонии.
Благодаря своей доступности древесина находила применение в энергетике испокон веков, и использование древесины в энергетике занимало и будет занимать важное место в Эстонии. Например, именно использование древесной щепы на станциях когенерации до сих пор позволяет Эстонии по большей части выполнять цели в области возобновляемой энергетики.
Сложившиеся в Эстонии и ЕС нормативы и дотации в области регулирования энергетического использования древесины в ближайшее время изменятся. В рапорте Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии в 2021 году отмечалось, что древесина в ЕС сейчас неправильно используется в энергетике с точки зрения климата, биологического разнообразия и всего жизненного цикла. Поэтому как в производстве электроэнергии, так и в тепловом хозяйстве надо подготовиться к более широкому применению альтернативных бестопливных технологий.
В Эстонии сейчас и впредь все же вполне разумно использовать местную низкокачественную древесину в энергетических целях на местных станциях когенерации и в объеме, соответствующем устойчивому равномерному объему рубки 8-9 миллионов кубометров в год. Этот объем обеспечит равномерное поступление сырья для эстонской деревообрабатывающей промышленности, и соответствующее этому объему количество энергетической древесины (в том числе в очень широких границах) достаточно для удовлетворения внутригосударственной потребности Эстонии, как для сбалансирования производства энергии из возобновляемых источников, так и для частичного замещения природного газа в энергетике. В то же время использование энергетической древесины в формах с низким энергетическим КПД (для производства электроэнергии без производства тепла) обременяет окружающую среду и расточает ресурс, и такого применения следует избегать.
"Экспорт энергетической древесины, в том числе пеллет, уменьшает внутригосударственную энергетическую безопасность, и его следует прекратить".
Яанус Пурга, интересующийся энергетикой лесовладелец
В нынешние сложные времена экспорт энергетической древесины (в т.ч. пеллет) уменьшает внутригосударственную энергетическую безопасность, и его следует прекратить. Прекращение будет иметь также значительное положительное экономическое влияние, поскольку Эстония таким образом бесплатно экспортирует весь объем СО2, связанный с экспортируемой древесиной, который имеет прямую денежную ценность при использовании этой древесины в энергетических целях внутри страны. Образно говоря, каждый вывозимый кубометр измельченной древесины или пеллет вынуждает использовать дополнительное количество природного газа и, как совершенно верно сказал лесопромышленник Рауль Кирьянен, тем самым финансировать военную машину.
В контексте энергетического хозяйства лес и другие естественные биоценозы имеют и будут иметь еще одну важную роль: связывание углерода. Природные возможности связывания углерода, необходимые для компенсации СО2, образующегося в энергетике при сжигании ископаемых топлив (в т.ч. в транспорте), в Эстонии за последнее десятилетие уменьшились в несколько раз.
Список членов EMPL длинный, и среди них наверняка много совестливых и ответственных предпринимателей, которые действуют в рамках модели устойчивого развития. Приняв во внимание вышесказанное, трудно понять, почему и из каких соображений эти предприятия согласны с тактикой союза - использовать войну в Украине, затронувшую сердце и душу большинства эстоноземельцев, для продавливания своих экономических интересов и увеличения нагрузки на окружающую среду Эстонии.
Очевидно, что ни правительство, ни Рийгикогу не поддерживают такой подход, и хочется надеяться, что после таких заявлений разумные предприниматели покинут EMPL.