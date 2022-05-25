Знака отличия Спасательного департамента в этом году удостоился в числе прочих исполнительный редактор "Põhjarannik" Эрик Калда, который получил медаль спасательной службы.
Спасательный департамент наградил медалью исполнительного редактора "Põhjarannik" Эрика Калда
Руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн отметил, что Эрик Калда освещает спасательные темы на протяжении нескольких десятков лет. "Он активно запрашивает информацию, если где-то замечает какую-то проблему. Поэтому общегосударственное освещение нескольких важных тем началось именно с "Põhjarannik", - сказал он.
Хольцманн добавил, что Эрик Калда освещает не только актуальные новости, но также условия работы спасателей и важные темы, связанные с пожарной безопасностью и профилактической работой. Эта работа создает единое информационное пространство для эстоно- и русскоязычного населения Ида-Вирумаа, поскольку эти темы освещались как в "Põhjarannik", так и в "Северном побережье". "Выполняя свою работу добросовестно и активно, Эрик Калда показал себя журналистом с чувством миссии, которому важна безопасность общества. Считаем, что его заслуги в пропагандировании спасательной сферы и проведении профилактической работы заслуживают быть отмеченными медалью спасательной службы", - обосновал Хольцманн.
Помимо Эрика Калда знак отличия спасательной службы в среду получили еще 16 идавирусцев, среди которых есть как спасатели, так и партнеры спасательного центра.
Медали Спасательного департамента "За заслуги" с золотыми дубовыми листьями удостоен командир группы Нарвской спасательной команды Андрей Филин, который за 36 лет службы внес безмерный вклад в безопасность общины и региона.
- Андрей - это человек, на которого можно положиться. Доверив ему рабочее задание, можешь быть уверен, что он выполнит его безукоризненно. Он всегда был хорошим примером для коллег, и при руководстве сложными мероприятиями Андрей внушает своей команде чувство уверенности, поскольку способен сохранять спокойствие в напряженной ситуации и результативно руководить спасательными работами, - объяснили в Спасательном департаменте вручение награды. - Такие люди, как Андрей, создают в команде очень большую дополнительную ценность, потому что он, опираясь на свой опыт, способен обучать новых спасателей и передавать им свои знания и умения.
Идавирусцы, получившие знак отличия Спасательного департамента
Медаль Спасательного департамента "За заслуги" с золотыми дубовыми листьями
Андрей Филин, командир группы Нарвской спасательной команды
Медаль Спасательного департамента "За заслуги" с серебряными дубовыми листьями
Иван Новицкий, спасатель Нарвской спасательной команды
Максим Пчелко, командир Кивиылиской спасательной команды
Руслан Закилов, спасатель Нарва-Йыэсууской спасательной команды
Медаль спасательной службы
Ану Паумер, специалист по обучению службы работы с персоналом Спасательного департамента
Кятлин Лизденис, руководитель Ида-Вирумааского бюро отдела надзора Департамента окружающей среды
Ангелина Пялло, главный инспектор бюро надзора в области безопасности Идаского спасательного центра
Тарви Вихула, командир Кивиылиской спасательной команды
Роман Валуйских, спасатель Нарвской спасательной команды
Арнольд Муони, командир Нарва-Йыэсууской спасательной команды
Андрес Кягер, пуртсеский добровольный спасатель
Даниил Вергулянец, командир спасательной команды Аувереской электростанции
Владимир Безлюдный, респираторщик (горноспасатель) горноспасательной команды шахты "Estonia"
Татьяна Барабанова, руководитель по интересам Нарва-Йыэсууской школы
Юлия Лаур, директор вокаского детского сада "Naksitrallid"
Эрик Калда, исполнительный редактор газеты "Põhjarannik"
Мирта Лаул, логистик Идаского центра тревоги