В Кохтла-Нымме споет получивший новое дыхание мужской хор "Kaevur"

По словам организатора мероприятия, специалиста Ида-Вирумааского союза самоуправлений по культурной работе Эрики Кылло, есть желание отметить богатое культурное прошлое Кохтла-Нымме.

- Когда-то в этом маленьком местечке действовали два больших хора, что имело знаковое значение. Сейчас у нас хоровой музыки, правда, нет, но если мы не будем говорить о ней, то, может быть, она и не появится. А если напомним, то, может, это поможет прийти к какому-нибудь результату, и здесь когда-то что-то добавится.

В месте своего рождения выступит собравшийся в 1965 году мужской хор "Kaevur". Единственный мужской хор Ида-Вирумаа во время коронапандемии сократился менее чем до десяти членов, однако зимой начал опять репетировать под руководством одного из лучших дирижеров страны - Хирво Сурва - и очень хорошо справился.

Долгое время дирижером "Kaevur" являлся Ааду Кукк. "Мы говорим об Ааду как об одном из столпов хоровой музыки. Прийт Пяртна, в результате дипломной работы которого собрался и действовал в период своего блеска женский хор, к сожалению, ушел до нашего большого события", - сказала Кылло.

На сцену Кохтла-Ныммеского народного дома в субботу пригласят также гостей - Атсаламаский смешанный хор (дирижер Тийна Дамманн) и Тартуский студенческий смешанный хор (дирижер Кюллике Йоозинг). Во дворе народного дома будет ждать сюрприз.