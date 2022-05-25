Эстонское государство открывает Школу Свободы для уехавших из Украины подростков

Как сообщили в Министерстве образования и науки, Школа Свободы при Таллиннской Тынисмяэской государственной гимназии начнет работу 1 сентября 2022 года, заявления на поступление будут приниматься с июня.

Учебная деятельность будет вестись по методу языкового погружения, то есть как минимум 60 процентов уроков будут проходить на эстонском языке.

Школу Свободы возглавит Ольга Селищева, которая работала руководителем Таллиннского Дома эстонского языка от Фонда интеграции, а также учителем и руководителем по учебной работе в школе.

В четверг, 26 мая в 15 часов начнется виртуальный инфочас для родителей и подростков, прибывших из Украины. Подробности можно узнать на страничке Школы Свободы в Facebook.

Кроме Школы Свободы, в государственных профессиональных учебных заведениях Таллинна будут созданы дополнительные места для молодежи из Украины. Они смогут получить там базовые профессиональные знания и начать учить эстонский язык.

Как сообщили в Министерстве образования и науки, по состоянию на 22 мая в Эстонии находятся 13409 детей и подростков в возрасте до 19 лет, прибывших из Украины. Их обучение, по убеждению министра Лийны Керсна, не должно быть прервано из-за войны.

- Поскольку в столице находится наибольшее количество семей из Украины, на Таллинн сейчас и так ложится очень тяжелое бремя по обеспечению образовательных возможностей для детей. Согласно данным Эстонской инфосистемы образования (EHIS), в Таллинне зарегистрировано более 1600 детей, и, по имеющимся данным, еще несколько тысяч нуждаются в местах в учебных заведениях, - сказала она.

Многие из прибывших украинских детей и подростков уже начали учиться в Эстонии. Так, в EHIS к 24 мая зарегистрировали 4716 прибывших из Украины детей и подростков: 1231 детей зарегистрировано на дошкольном уровне образования, 3114 ходят в основную школу, 191 - в гимназию и 180 - в профессионально-технические училища.