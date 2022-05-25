СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Кража из машины

Точное время инцидента не установлено. Из машины украдены стерео и кондиционер и сняты колесные диски. Размер ущерба уточняется. Обстоятельства инцидента выяснит полиция в рамках уголовного делопроизводства.

Из магазина украли спиртное

В полицию поступило сообщение о краже алкогольных напитков из продовольственного магазина на Таллиннском шоссе в Нарве. Ущерб составил 527 евро.

В Йыхви мужчине угрожали острым предметом

23 мая в полицию поступило сообщение о том, что на лестничной площадке многоквартирного дома на улице Яама в Йыхви 69-летний мужчина угрожал острым предметом 34-летнему мужчине. Полиция задержала подозреваемого в угрозах.

Женщина стала жертвой мошенников

65-летняя жительница Нарвы стала очередной жертвой мошенников. Согласно поступившему в полицию заявлению, женщине 19 мая позвонили неизвестные и представились работниками банка, попросив женщину ввести свои PIN-коды через Smart-ID. Позднее выяснилось, что со счета жительницы Нарвы перевели 2840 евро.

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