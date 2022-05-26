Йыхви может избежать траты дополнительных денег на содержание дорог

Если в прежних подобных тендерах сельские территории волости делили на две зоны обслуживания, а город являлся отдельной зоной, то теперь волостное управление поделило и город Йыхви на два района - южный и северный, границей между которыми служит пересекающая город железная дорога. Весь тендер разделили на восемь частей, причем отдельными частями стали как обслуживание городских велодорог в обоих городских района, так и работы по благоустройству.

По словам специалиста волостного управления по хозяйству и предпринимательству Арно Упруса, тендер прошел успешно, так как во всех частях было подано по несколько предложений. Участвовали в тендере десять фирм, одна из которых сразу выбыла из конкуренции, так как не внесла гарантийных денег. Большая часть фирм делали предложение в нескольких частях тендера, но ни одна не сделала это сразу во всех восьми частях.