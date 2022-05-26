На уход за йыхвискими дорогами, улицами и зелеными зонами не должно пойти денег больше запланированного, как выяснилось на основании ценовых предложений нового тендера. Много лет обслуживавшая йыхвиские дороги фирма "N&V", с которой волостное управление расторгло договор зимой, со своей стороны предложения не сделала.
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Йыхви может избежать траты дополнительных денег на содержание дорог
Йыхви может избежать траты дополнительных денег на содержание дорог
Если в прежних подобных тендерах сельские территории волости делили на две зоны обслуживания, а город являлся отдельной зоной, то теперь волостное управление поделило и город Йыхви на два района - южный и северный, границей между которыми служит пересекающая город железная дорога. Весь тендер разделили на восемь частей, причем отдельными частями стали как обслуживание городских велодорог в обоих городских района, так и работы по благоустройству.