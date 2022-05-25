Впервые в Эстонии в Академии Сил обороны в Тарту прошел Форум резервных армий, на котором обсуждались действия резервной армии и передовой опыт разных стран. К участникам форума присоединилась Украина.
Украинские военные поделились с коллегами в Эстонии боевым опытом резервной армии
На Форуме резервных армий в Тарту 24 мая представители Норвегии, Южной Кореи, Швейцарии, Израиля, Финляндии, Грузии и Украины представили концепции срочной службы и резервной армии в своих странах. "Я определенно считаю особенно важным появление Украины, которая может поделиться непосредственным опытом сильных сторон резервной армии", - отметил вице-канцлер Министерства обороны Эстонии по вопросам готовности Лаури Абель.
- Всегда полезно прислушиваться к опыту других стран, чтобы получить больше идей и мыслей по улучшению срочной службы и резервной армии в своей стране, - продолжает Абель. - Мы затронули такие важные темы, как привлечение работодателей, повышение качества подготовки резервистов посредством проведения учебных сборов, а также качественное обучение срочнослужащих обращению с высокотехнологичным оружием.
Государственная оборона Эстонии опирается на модель резервной армии, то есть основу Сил государственной обороны составляют обученные части, находящиеся в резерве.
Резервная армия - это наиболее подходящая и экономичная форма государственной обороны для страны с ограниченными ресурсами. Эстония обучила уже более 70 тысяч резервистов, и почти 25 тысяч из них определены в структуру быстрого реагирования Сил обороны. Знания и подготовка резервистов проверяются на регулярных учебных сборах.
В этом году с 16 мая по 3 июня проходят военных учения "Ёж 2022", считающиеся одними из крупнейших в Эстонии после восстановления независимости. Во время учений около 15 тысяч резервистов, кадровых военных, военнослужащих срочной службы, членов Кайтселийта и солдат союзников отрабатывают оборону Эстонию. Основная цель учений - проверить боеготовность Сил обороны и их способность реагировать на сценарий угрозы в международных рамках.