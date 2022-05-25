Украинские военные поделились с коллегами в Эстонии боевым опытом резервной армии

На Форуме резервных армий в Тарту 24 мая представители Норвегии, Южной Кореи, Швейцарии, Израиля, Финляндии, Грузии и Украины представили концепции срочной службы и резервной армии в своих странах. "Я определенно считаю особенно важным появление Украины, которая может поделиться непосредственным опытом сильных сторон резервной армии", - отметил вице-канцлер Министерства обороны Эстонии по вопросам готовности Лаури Абель.

- Всегда полезно прислушиваться к опыту других стран, чтобы получить больше идей и мыслей по улучшению срочной службы и резервной армии в своей стране, - продолжает Абель. - Мы затронули такие важные темы, как привлечение работодателей, повышение качества подготовки резервистов посредством проведения учебных сборов, а также качественное обучение срочнослужащих обращению с высокотехнологичным оружием.

Государственная оборона Эстонии опирается на модель резервной армии, то есть основу Сил государственной обороны составляют обученные части, находящиеся в резерве.

Резервная армия - это наиболее подходящая и экономичная форма государственной обороны для страны с ограниченными ресурсами. Эстония обучила уже более 70 тысяч резервистов, и почти 25 тысяч из них определены в структуру быстрого реагирования Сил обороны. Знания и подготовка резервистов проверяются на регулярных учебных сборах.