ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы восстановили традицию отмечать День химика большим народным праздником?

Руководитель "Viru Keemia Grupp" по связям с общественностью ИРИНА БОЕНКО:

- В последний раз народный праздник состоялся в 2018 году, после этого мы отмечали День химика своим предприятием, тогда нельзя было устраивать большое торжество из-за распространения коронавируса и из-за ограничений.

В этом году мы снова приняли решение в пользу предназначенного для всех горожан народного праздника, ведь проведенный среди наших работников опрос тоже показал, что большая часть работников поддерживают празднование Дня химика именно таким образом, и тогда оно станет событием для всего Кохтла-Ярве.