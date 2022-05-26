Празднование Дня химика в Кохтла-Ярве устраивали в последние годы, будто Олимпийские игры, раз в четыре года. В эту субботу, 28 мая, народный праздник вновь пройдет рядом с центром культуры. После местных самодеятельных артистов на сцену выйдут в вечерней программе Nublu и Gameboy Tetris, а также ансамбль "The Swingers" вместе с солистами Таней, Биргит, Оттом Лепландом и Микком Сааром.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы восстановили традицию отмечать День химика большим народным праздником?
Руководитель "Viru Keemia Grupp" по связям с общественностью ИРИНА БОЕНКО:
- В последний раз народный праздник состоялся в 2018 году, после этого мы отмечали День химика своим предприятием, тогда нельзя было устраивать большое торжество из-за распространения коронавируса и из-за ограничений.
В этом году мы снова приняли решение в пользу предназначенного для всех горожан народного праздника, ведь проведенный среди наших работников опрос тоже показал, что большая часть работников поддерживают празднование Дня химика именно таким образом, и тогда оно станет событием для всего Кохтла-Ярве.
У нас в программе будут традиционные спортивные соревнования, например, перетягивание каната и футбол, откроются большая детская зона и образовательная зона. В этом году мы уделим внимание также вопросам безопасности, которые наряду с нашими работниками осветят полиция, Спасательный департамент, Ида-Вируская центральная больница и "Corrigo". Я уверена, что и вечерняя концертная программа нынче будет сильнее, чем когда-либо раньше.