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Предъявленное йыхвискому чиновнику подозрение в совершении преступления не подтвердилось

Эрик Калда
, журналист
Предъявленное йыхвискому чиновнику подозрение в совершении преступления не подтвердилось
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Айво Тамм с самого начала был убежден в своей невиновности, поэтому даже не стал нанимать адвоката.
Айво Тамм с самого начала был убежден в своей невиновности, поэтому даже не стал нанимать адвоката. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Возбужденное больше года назад уголовное дело в отношении специалиста Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамма, которого подозревали в присвоении волостного имущества, на сегодняшний день прекращено, поскольку подозрение не подтвердилось.

Расследование в отношении Айво Тамма началось в апреле прошлого года. Тогда полиция забрала Тамма с его места работы и конфисковала компьютеры, находившиеся у него в кабинете. Также у него забрали телефон и компьютеры, находившиеся дома.

Подозревали в присвоении

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