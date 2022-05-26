Возбужденное больше года назад уголовное дело в отношении специалиста Йыхвиского волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамма, которого подозревали в присвоении волостного имущества, на сегодняшний день прекращено, поскольку подозрение не подтвердилось.
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Предъявленное йыхвискому чиновнику подозрение в совершении преступления не подтвердилось
Предъявленное йыхвискому чиновнику подозрение в совершении преступления не подтвердилось
Расследование в отношении Айво Тамма началось в апреле прошлого года. Тогда полиция забрала Тамма с его места работы и конфисковала компьютеры, находившиеся у него в кабинете. Также у него забрали телефон и компьютеры, находившиеся дома.
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