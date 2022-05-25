Кучи грязи, которую нагребли при уборке улиц в Йыхви, вывезут к концу недели

В первые дни мая входящий в оппозицию Йыхвиского волостного собрания руководитель центристской фракции Алексей Наумкин сфотографировал уродливые кучи отходов уборки и отправил снимки в Департамент окружающей среды.

В сопроводительном письме он отметил, что речь идет о нарушении Закона об отходах: дорожники свозят убранный с волостных и государственных дорог мусор на природные территории на улицах Кооли и Саэвески, не предназначенные для этого.

Участок улицы Саэвески, куда сгребался мусор, в начале мая выглядел уродливо и уныло. Фото: Aleksei Naumkin

Наумкин добавил, опираясь на показания свидетелей, что на улицу Саэвески отходы уборки свозились также машинами с логотипом "N&V".

- Позднее я ходил туда посмотреть, но не верится, что (кучи мусора) на сегодня убраны, - сказал он во вторник вечером.

Наумкин просил Департамент окружающей среды начать производство о нарушениях. С волостным управлением он предварительно на эту тему не общался.

- Обращаться к волости смысла нет, - сказал он.

Департамент окружающей среды передал жалобу волостному управлению и к 20 июня ждет информации о том, что предприняли с этими мусорными кучами.

В действительности порядок будет наведен уже на этой неделе, пообещал специалист волостного управления по хозяйству Айво Тамм. Отходы уличной уборки складировали в Йыхви, по его словам, в трех местах: на улицах Саэвески и Кооли, а также на площадке под виадуком. У убиравших улицы фирм имелось разрешение сгружать отходы уборки там, а в случае одной частной земли имелось также согласие землевладельца.