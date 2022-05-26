Железный человек Райт Ратасепп нацеливается в Кохтла-Нымме на рекорд в 24-часовом забеге

Участники ультрамарафона выйдут на старт на стадионе Кохтла-Ныммеской школы в субботу в 12.00. Соревнуются в том, кто сможет за одни сутки преодолеть больше всего километров по кругу длиной 308 метров. Действующий рекорд Эстонии - 237,030 км - принадлежит Владимиру Фролову из Таллинна и установлен два года назад в Силламяэ. Лучший результат среди женщин - 199,250 км - показала Райли Рюйтель.

В Кохтла-Нымме выйдет на старт и ида-вируский рекордсмен Герман Терехов, занимающий пятое место в эстонском рейтинге всех времен с результатом 219,580 км.

Райт Ратасепп осенью 2021 года преодолел за 60 дней подряд 60 полноценных триатлонов и добился еще нескольких невероятных достижений в ультраспорте. В апреле этого года в Испании он попытался показать достойный результат и в 24-часовом забеге, но сошел с дистанции после 100 километров из-за необычайно быстрого повышения пульса, что могло создать опасность для здоровья.