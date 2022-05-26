ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Бюрократия тормозит переориентацию экономики Ида-Вирумаа

Сланцевая промышленность еще в 2019 году оказалась больно задета залпом цен на углеродные квоты. При нынешнем энергетическом кризисе производство сланцевой электроэнергии, правда, вновь встало на ноги, да и цены на сланцевое масло растут и растут. Однако европейская климатическая политика и неопределенность связанных с нею правил не позволяют строить далекие планы и делать инвестиции.

По одному из крупнейших в 21-м веке экономических достижений Ида-Вирумаа - Силламяэскому порту - сильный удар нанесла начатая Путиным война в Украине. Ставшие ее логическим последствием санкции резко уменьшили объемы грузооборота. На терминалах удобрений с российским капиталом деятельность уже остановилась. Совсем неважными станут дела, когда полностью прекратятся и нефтеперевозки.

Для туристических предприятий потеряны российские туристы и вместо них надо найти больше посетителей из Финляндии, Латвии и других мест.

Существует правило, что если неприятности в экономике происходят быстро, то устранение их последствий может длиться годами. О фонде справедливого перехода политики поют уже несколько лет, но ведь ни одного ощутимого результата еще нет. "Viru Keemia Grupp" планирует большой завод по производству целлюлозы и другой биопродукции. Однако на выполнение связанных с ним бюрократических процессов еще до строительства потребуется четыре-пять лет.