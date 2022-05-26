В Йыхви началось строительство пешеходной дорожки, ведущей от парка к проходной городка Сил обороны.
Йыхви соединит пешеходной дорожкой парк с городком Сил обороны
Йыхви соединит пешеходной дорожкой парк с городком Сил обороны
Строительство асфальтированной дорожки длиной 230 метров и шириной два метра обойдется примерно в 17000 евро вместе с налогом с оборота. Построит дорогу предложившее самую низкую цену ТОО "Tevak Ehitus".
Специалист волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм сказал, что сооружение дорожки, ведущей от парка прямо к проходной военного городка, стояло на повестке дня уже несколько лет. В этом же месте проходила историческая парковая дорожка. Поскольку число военнослужащих и срочников в Йыхви растет год от года, у этой дороги, по оценке Айво Тамма, обязательно будет много пользователей.