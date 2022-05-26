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Йыхви соединит пешеходной дорожкой парк с городком Сил обороны

Эрик Гамзеев
, журналист
Йыхви соединит пешеходной дорожкой парк с городком Сил обороны
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Строящаяся пешеходная дорожка позволит военнослужащим быстрее добираться пешком через парк из центра города до расположенного на окраине Йыхви военного городка.
Строящаяся пешеходная дорожка позволит военнослужащим быстрее добираться пешком через парк из центра города до расположенного на окраине Йыхви военного городка. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Йыхви началось строительство пешеходной дорожки, ведущей от парка к проходной городка Сил обороны.

Строительство асфальтированной дорожки длиной 230 метров и шириной два метра обойдется примерно в 17000 евро вместе с налогом с оборота. Построит дорогу предложившее самую низкую цену ТОО "Tevak Ehitus".

Специалист волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм сказал, что сооружение дорожки, ведущей от парка прямо к проходной военного городка, стояло на повестке дня уже несколько лет. В этом же месте проходила историческая парковая дорожка. Поскольку число военнослужащих и срочников в Йыхви растет год от года, у этой дороги, по оценке Айво Тамма, обязательно будет много пользователей.

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