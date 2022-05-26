Йыхви соединит пешеходной дорожкой парк с городком Сил обороны

Специалист волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм сказал, что сооружение дорожки, ведущей от парка прямо к проходной военного городка, стояло на повестке дня уже несколько лет. В этом же месте проходила историческая парковая дорожка. Поскольку число военнослужащих и срочников в Йыхви растет год от года, у этой дороги, по оценке Айво Тамма, обязательно будет много пользователей.