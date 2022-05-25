Общественные объединения требуют отставки министра из-за чрезмерной вырубки лесов

Как сообщает Postimees, общественные организации Эстонии направили в Рийгикогу и премьер-министру заявление, в котором поясняют, что сплошные рубки под предлогом сохранения климата нельзя оправдывать разговорами о долговечных деревянных изделиях.

Независимые исследования подтверждают, что эстонские леса стали источником выбросов углерода из-за чрезмерных вырубок. В этой ситуации вариант сокращения выбросов углерода и обеспечения устойчивого лесопользования будет заключаться в сокращении площади сплошных рубок, а не их увеличении, как ранее сказал министр окружающей среды.

"Министр окружающей среды распространяет вредящую защите окружающей среды информацию, принимает вредные для окружающей среды решения на основе ложной информации и не принимает во внимание общественные инициативы и результаты опросов, проведенных в Эстонии, - говорится в обращении. - Министр окружающей среды принял решение на основании опровергнутой информации - по данным Налогово-таможенного департамента, импорт пиломатериалов сейчас выше, чем в прошлом году, и министру об этом неоднократно говорили. Министр не изменил своих утверждений после получения новой информации".

"Министр окружающей среды полностью игнорирует переданную Рийгикогу 26 апреля народную инициативу по защите внутренних лесов от лесовосстановительных рубок, к которой присоединилась 41 организация и 3769 граждан, - пишут объединения.

Исходя из этого, они требуют немедленной отставки министра окружающей среды Эрки Сависаара.