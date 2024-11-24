Число молодых должников стабильно растет

"Если два года назад молодые люди в возрасте 18-29 лет составляли 13% всех должников, то в прошлом году их было уже 15%, а к настоящему времени этот показатель увеличился до 16%", - сообщила руководитель "GS Core" София Кирсимаа, отметив также, что продолжающийся рост свидетельствует о том, что проблема усугубляется.

Негативную тенденцию подтверждает также опрос, проведенный компанией "Norstat" по заказу "GS Core". Согласно результатам этого опроса, 27% молодых людей в возрасте 18-29 лет в течение последнего года брали кредит для покрытия повседневных расходов, в то время как годом ранее этот показатель был равен лишь 17%. Опрос также показал, что 21% молодых людей опасаются, что не смогут выполнить свои финансовые обязательства в течение следующего года, что является большим изменением в сторону ухудшения - в прошлом году таких было 13%.

Получение кредитов без реального плана их погашения быстро приводит к тому, что долги начинают накапливаться и попадают в исполнительное производство. "В среднем у молодого должника есть две задолженности, но мы также видели молодого человека с 17 разными долгами", - рассказала София Кирсимаа, которая считает, что многие молодые люди не осознают, что от уплаты долгов невозможно просто уклониться.

"Если молодой человек не заключает соглашение в рамках внесудебного разбирательства долга или не начинает выплачивать долг, то начинается судебное разбирательство, что в свою очередь приводит к увеличению долгового требования. Как правило, судебные решения передаются судебному исполнителю, сопутствующие этому процессу расходы еще больше увеличивают сумму долга. В конечном итоге, все это оставляет след, который отразится на сегодняшних молодых людях в будущем. Например, им будет сложнее получить жилищный кредит, и сам кредит для них будет дороже", - сказала Кирсимаа, которую беспокоит, что молодые люди слишком легкомысленно относятся к финансовым обязательствам.

Что касается долгов, дошедших до исполнительного производства, то доля молодых людей-должников больше, чем доли должников других возрастных групп. "Когда денег не хватает, молодые люди с большей легкостью берут кредиты, и часто не имеют необходимых знаний и навыков для успешного управления своими финансовыми обязательствами", - отметила Кирсимаа и привела данные для сравнения: среди должников в возрасте 40-49 лет 55% долгов переходят в стадию исполнительного производства, а среди лиц в возрасте 18-29 лет этот показатель достигает 65%.

"При возникновении задолженности самое главное - действовать быстро и связаться с кредитором, чтобы найти подходящее решение, например, выплачивать долг частями", - напомнила Кирсимаа.